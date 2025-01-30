Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения - Британская территория в Индийском океане

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества, оптимизировать рабочие процессы регистрации клиентов и мониторинга транзакций, а также использовать полезную информацию в режиме реального времени, чтобы сделать ее более безопасной, умной и прибыльной. решения. Fraud.net является почетным членом партнерской сети AWS. Инфраструктура AWS + уровень аналитики Fraud.net = полноценная облачная платформа для борьбы с мошенничеством. Fraud.net использует более 20 сервисов AWS для создания платформы управления рисками корпоративного уровня и увеличения доходов. Fraud.net ежемесячно обрабатывает и анализирует миллиарды транзакций, приложений и событий от имени компаний, предоставляющих финансовые услуги и цифровую коммерцию, по всему миру. Отмеченное наградами решение TransactionAI от Fraud.net доступно на AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi. В компании Fraud.net со штаб-квартирой в Нью-Йорке работают преданные своему делу профессионалы с глубоким опытом в электронной коммерции, финансовые услуги, наука о данных и передовые технологии. Он был основан в 2016 году Уитни Андерсон и Кэти Росс. Они осознали необходимость предоставления таким бизнес-лидерам, как они сами, передовых инструментов предотвращения мошенничества, потратив более двух десятилетий на работу с финансовыми учреждениями и интернет-магазинами. Fraud.net часто называют быстрорастущей и инновационной компанией, получившей признание со стороны Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring и ряда других организаций. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать бесплатную консультацию.