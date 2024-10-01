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Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения - Финляндия
Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы нормативно-правового соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в реальном времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.
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GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые с...
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши реше...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов...
Stytch
stytch.com
Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступо...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам провер...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Bolt Merchant
bolt.com
Привлекайте на 50 % больше клиентов и увеличивайте продажи с помощью оформления заказа Bolt One Click. Усовершенствуйте процесс оформления заказа с помощью оформления заказа в один клик, 100% гарантии возврата средств при мошенничестве, доступа к десяткам миллионов покупателей в сети Bolt и многого ...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal — это встроенная платформа аутентификации, предоставляющая ключи доступа и другие современные факторы аутентификации. Основное внимание уделяется предоставлению предприятиям и предприятиям среднего бизнеса возможности беспрепятственной аутентификации личности клиентов, предотвращения моше...
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительны...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...
Prove
prove.com
Prove — это современный способ для предприятий предоставить своим клиентам возможность подтвердить свою личность с помощью всего лишь телефона. Prove предлагает решения, ориентированные на телефон, которые позволяют своим клиентам привлекать новых потребителей и взаимодействовать с существующими пот...
SEON
seon.io
SEON меняет методы борьбы с мошенничеством ведущих команд по борьбе с мошенничеством и рисками. Наша платформа по борьбе с мошенничеством и борьбой с отмыванием денег позволяет предприятиям обнаруживать и предотвращать потенциальные угрозы до того, как они произойдут. Подход, ориентированный на API,...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, даркнет и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реаль...
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI предоставляет самые современные решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают группам управления рисками автоматизировать ручные задачи по адаптации и андеррайтингу — без увеличения численности персонала или бюджета. Используя предварительно обученных AI-агентов рисков In...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Истоки Chargebacks911 не были связаны с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, что их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на зап...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного ин...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...
Forter
forter.com
Цифровая коммерция построена на доверии. Без доверия предприятия теряют миллионы долларов. В Forter мы знаем, что укрепление доверия (и вашей прибыли) означает нечто большее, чем просто блокирование мошенничества. Это означает защиту всего пути клиента — от создания учетной записи до оформления зака...
Sift
sift.com
Sift — это платформа для мошенничества на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая цифровое доверие ведущих мировых компаний. Наши глубокие инвестиции в машинное обучение и идентификацию пользователей, сеть передачи данных, регистрирующую 1 триллион событий в год, а также стремление к долгосро...
Verosint
verosint.com
Verosint — ведущее решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с учетными записями, предлагающее проверку подлинности на основе сигналов для онлайн-бизнеса.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure — лидер австралийского рынка в области предотвращения мошенничества с платежами. Наше комплексное решение, специально разработанное для бизнеса, обеспечивает безопасность платежей B2B на сумму более 120 миллиардов долларов США в год. Наша миссия — построить более безопасное деловое сообществ...
CertifID
certifid.com
CertifID — это решение для цифровой идентификации и проверки устройств, используемое титульными компаниями, юридическими фирмами, кредиторами, риэлторами, а также покупателями и продавцами жилья для предотвращения электронного мошенничества. В Соединенных Штатах мошенничество с использованием электр...
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с...
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 ...
Oscilar
oscilar.com
Oscilar решает одну из самых больших проблем, стоящих сегодня перед бизнесом и потребителями: как защитить онлайн-транзакции от мошенничества, кражи и рисков. Наша миссия — сделать Интернет более безопасным, защищая любые онлайн-транзакции. Oscilar — это первая в своем роде платформа принятия решени...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению мошенничества с платежами для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую ин...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных ...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает продавцам защитить свои интернет-магазины от злоумышленников-мошенников. Он проверяет все заказы, оформленные с использованием кредитных карт, PayPal и т. д., на предмет онлайн-мошенничества. В результате это увеличивает прибыль продавцов электронной коммерции за счет сокращен...
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата пла...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и отправлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно стал...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда пок...
NoFraud
nofraud.com
В NoFraud мы знаем, что предотвращение мошенничества – это не только избежание потерь, но и улучшение качества обслуживания клиентов. NoFraud — это решение для предотвращения мошенничества и оформления заказов в электронной коммерции, которое защищает предприятия от мошенников, устраняет потери, свя...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — наиболее полное решение для защиты от мошенничества в электронной торговле. Мы объединяем передовые статистические технологии с крупнейшей в мире командой специализированных аналитиков по мошенничеству для получения сбалансированного, реального подхода, не похожего ни на что другое на ры...
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.