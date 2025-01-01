Программное обеспечение для управления ресторанным бизнесом - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления услугами общественного питания предназначено для помощи коммерческим предприятиям пищевой промышленности, включая кафетерии и пищевые фабрики, в оптимизации их деятельности. Эти инструменты могут помочь в решении самых разных задач: от создания рецептов и управления запасами до более масштабных функций, таких как общее управление бизнесом и стратегии ценообразования. Хотя некоторые операторы общественного питания могут полагаться на эти инструменты для управления всем своим бизнесом, другим может потребоваться дополнить программное обеспечение дополнительными решениями. Это программное обеспечение может работать вместе с системами отслеживания продуктов питания, платформами распределения продуктов питания и приложениями общественного питания. Он также может интегрироваться с другими важными инструментами управления бизнесом, такими как бухгалтерское программное обеспечение, системы управления персоналом и платформы бизнес-аналитики.
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MarketMan
marketman.com
MarketMan — это приложение для управления запасами и заказами в ресторанах, упрощающее взаимодействие с поставщиками и контроль расходов.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket — приложение, которое использует технологии ИИ для цифровой трансформации американской пищевой цепи поставок, обеспечивая электронную коммерцию и программное обеспечение.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify - платформа управления для ресторанов и гостиничного бизнеса, оптимизирующая процессы, заказывающие товары и управляющие рецептами.
Craftable
craftable.com
Craftable — это программное обеспечение для управления прибылью в сфере гостеприимства, объединяющее закупки, трудозатраты, рецепты и продажи.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit - облачная платформа для управления пищевой службой, предлагающая прогнозы производства, управление заказами и уменьшение отходов.
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice — приложение для школьного питания, которое поможет родителям и ученикам просматривать меню и информацию о питании и аллергиях.
Eclarion
eclarion.com
Eclarion позволяет управлять рецептами и легко предоставляет спецификации продуктов по запросу.
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