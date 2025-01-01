Магазин приложений для веб-приложений Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

Поиск

✨ WebCatalog Desktop ✨ Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows. Скачать WebCatalog Desktop Узнать больше

Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления ресторанным бизнесом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления услугами общественного питания предназначено для помощи коммерческим предприятиям пищевой промышленности, включая кафетерии и пищевые фабрики, в оптимизации их деятельности. Эти инструменты могут помочь в решении самых разных задач: от создания рецептов и управления запасами до более масштабных функций, таких как общее управление бизнесом и стратегии ценообразования. Хотя некоторые операторы общественного питания могут полагаться на эти инструменты для управления всем своим бизнесом, другим может потребоваться дополнить программное обеспечение дополнительными решениями. Это программное обеспечение может работать вместе с системами отслеживания продуктов питания, платформами распределения продуктов питания и приложениями общественного питания. Он также может интегрироваться с другими важными инструментами управления бизнесом, такими как бухгалтерское программное обеспечение, системы управления персоналом и платформы бизнес-аналитики.