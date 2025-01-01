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Программное обеспечение для управления ресторанным бизнесом
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Программное обеспечение для управления ресторанным бизнесом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления услугами общественного питания предназначено для помощи коммерческим предприятиям пищевой промышленности, включая кафетерии и пищевые фабрики, в оптимизации их деятельности. Эти инструменты могут помочь в решении самых разных задач: от создания рецептов и управления запасами до более масштабных функций, таких как общее управление бизнесом и стратегии ценообразования. Хотя некоторые операторы общественного питания могут полагаться на эти инструменты для управления всем своим бизнесом, другим может потребоваться дополнить программное обеспечение дополнительными решениями. Это программное обеспечение может работать вместе с системами отслеживания продуктов питания, платформами распределения продуктов питания и приложениями общественного питания. Он также может интегрироваться с другими важными инструментами управления бизнесом, такими как бухгалтерское программное обеспечение, системы управления персоналом и платформы бизнес-аналитики.

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MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan — это приложение для управления запасами и заказами в ресторанах, упрощающее взаимодействие с поставщиками и контроль расходов.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket — приложение, которое использует технологии ИИ для цифровой трансформации американской пищевой цепи поставок, обеспечивая электронную коммерцию и программное обеспечение.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify - платформа управления для ресторанов и гостиничного бизнеса, оптимизирующая процессы, заказывающие товары и управляющие рецептами.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable — это программное обеспечение для управления прибылью в сфере гостеприимства, объединяющее закупки, трудозатраты, рецепты и продажи.

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Supplyit - облачная платформа для управления пищевой службой, предлагающая прогнозы производства, управление заказами и уменьшение отходов.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice — приложение для школьного питания, которое поможет родителям и ученикам просматривать меню и информацию о питании и аллергиях.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion позволяет управлять рецептами и легко предоставляет спецификации продуктов по запросу.

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