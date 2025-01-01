Программное обеспечение для распределения общественного питания - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для распределения общественного питания позволяет пользователям планировать, отслеживать и управлять запасами для хранения и распределения продуктов питания. Компании в этом секторе используют это программное обеспечение для планирования поставок, управления взаимоотношениями с клиентами и ведения подробного учета заказов на еду. Эти платформы предлагают инструменты для обработки заказов, обработки платежей, отслеживания поставок и контроля запасов. Ключевой особенностью является возможность создания аналитических отчетов, которые помогают разрабатывать стратегии продаж и оценивать эффективность. Многие решения для распределения общественного питания также включают инструменты для анализа производительности, прибыли и рыночных цен для повышения эффективности продаж. Хотя некоторые продукты управления ориентированы на входящие поставки, большинство из них предназначены в первую очередь для управления исходящими поставками и заказами.
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GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket — приложение, которое использует технологии ИИ для цифровой трансформации американской пищевой цепи поставок, обеспечивая электронную коммерцию и программное обеспечение.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering - платформа для оптимизации управления заказами в сфере общественного питания, объединяющая покупателей и поставщиков в одном приложении.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit - облачная платформа для управления пищевой службой, предлагающая прогнозы производства, управление заказами и уменьшение отходов.
Procurant
procurant.com
Procurant - мобильное приложение для управления безопасностью пищевых продуктов, автоматизирующее задачи HACCP и контроль температуры в реальном времени.
Recipal
recipal.com
ReciPal — это программа для анализа питания, которая упрощает создание этикеток с питательной ценностью, расчёт стоимости рецептов и управление запасами.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket — программное обеспечение для сферы общественного питания. Помогает в управлении запасами, стоимостью продуктов, меню и маркетингом.
Klarys
klarys.io
Klarys - приложение для оптимизации процессов в секторе свежих продуктов, улучшения прозрачности цепочки поставок и повышения устойчивости отрасли.
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