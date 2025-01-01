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Программное обеспечение для отслеживания пищевых продуктов позволяет пользователям исследовать, отслеживать и хранить подробную информацию о пищевых продуктах. Компании используют это программное обеспечение для ведения полного учета заказов на еду и их источников. Эти платформы предлагают инструменты для отслеживания происхождения запасов различных продуктов и поставок. Ключевой особенностью является их поддержка соблюдения требований по охране труда и технике безопасности. Многие решения для отслеживания также включают инструменты для оптимизации расходов и составления бюджета, генерации предупреждений об аллергии и облегчения связи с поставщиками. Хотя некоторые программы управления и распределения общественного питания включают в себя функции отслеживания, они часто имеют широкий спектр дополнительных функций.
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FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360 – это приложение для управления безопасностью продуктов и качеством поставщиков, обеспечивающее соответствие и контроль в цепочке поставок.
Erudus
erudus.com
Erudus - это приложение, предоставляющее точные данные о аллергии, питательной ценности и технических характеристиках продуктов в сфере пищевой индустрии.
FreshCheq
freshcheq.com
FreshCheq – это приложение для ресторанов и фудтраков, упрощающее ведение проверок и учёт продуктов без бумажных журналов.
Otrafy
otrafy.com
Otrafy - облачное решение для оптимизации коммуникации между покупателями и поставщиками и управления документами в пищевой промышленности.
OurRecords
ourrecords.com
Наше приложение для управления соответствием поставщиков позволяет легко управлять от 10 до 10 000 поставщиков и настраивать требования.
Brizo FoodMetrics
brizodata.com
Brizo FoodMetrics - платформа для анализа рынка общественного питания, помогающая делать обоснованные решения на основе точных данных и рыночных тенденций.
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