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Программное обеспечение для управления безопасностью пищевых продуктов
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Программное обеспечение для управления безопасностью пищевых продуктов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления безопасностью пищевых продуктов обеспечивает поддержание, соблюдение и постоянное улучшение процессов безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок, соблюдая международные стандарты, такие как FSMA, стандарты ISO и рекомендации ФАО и ВОЗ. Это важно для таких организаций, как рестораны, отели и школы, поскольку позволяет им интегрироваться с системами управления и отслеживания. Это программное обеспечение создает контролируемые процессы, гарантирующие соответствие всех производимых продуктов питания стандартам качества и безопасности, охватывая каждый этап от поставок до отгрузки продукции в цепочке распределения продуктов питания.

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SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — это приложение для выполнения операций, помогающее бизнесам в сфере общественного питания и розничной торговли обеспечивать соблюдение стандартов и повышать эффективность сотрудников.

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360 – это приложение для управления безопасностью продуктов и качеством поставщиков, обеспечивающее соответствие и контроль в цепочке поставок.

Certdox

Certdox

certdox.com

Certdox - облачное приложение для управления документами и сертификацией в сфере продовольственной безопасности и качества.

Phenium

Phenium

phenium.com

Phenium — это приложение для управления безопасностью пищевых продуктов, задачами на кухне и ежедневными операциями, облегчая контроль и минимизируя отходы.

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