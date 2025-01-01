Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Игры
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для флористов
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для флористов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Florist предлагает оптимизированное безбумажное решение для управления операциями цветочного магазина, удовлетворяющее потребности как розничной торговли, так и электронной коммерции. Эта система автоматизирует ввод заказов, доставку и бэк-офисный учет, помогая флористам сократить расходы и увеличить продажи. Несмотря на то, что он предназначен для малого и среднего бизнеса, его масштабируемость делает его подходящим для магазинов любого размера. Большинству продуктов не требуется новое оборудование, поскольку они интегрируются с существующими терминалами и программным обеспечением. Дополнительные функции включают возможности электронной коммерции, инструменты бизнес-аналитики, интеграцию API, а также надежное управление запасами и закупками.

Отправить новое приложение


POSiFLORA

POSiFLORA

posiflora.com

Приложение POSiFLORA помогает управлять цветочным бизнесом, включая учет запасов, обработку заказов и мониторинг клиентов из любой точки мира.

Lobiloo

Lobiloo

lobiloo.com

Lobiloo — это простой инструмент для создания визуальных счетов для цветочников с помощью перетаскивания элементов.

Komet Sales

Komet Sales

kometsales.com

Komet — веб-решение для цветочной отрасли, автоматизирующее процессы закупок, продаж и логистики, соединяя с ключевыми бизнес-партнёрами.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для флористов - Самые популярные приложения - WebCatalog