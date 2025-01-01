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Программное обеспечение Florist предлагает оптимизированное безбумажное решение для управления операциями цветочного магазина, удовлетворяющее потребности как розничной торговли, так и электронной коммерции. Эта система автоматизирует ввод заказов, доставку и бэк-офисный учет, помогая флористам сократить расходы и увеличить продажи. Несмотря на то, что он предназначен для малого и среднего бизнеса, его масштабируемость делает его подходящим для магазинов любого размера. Большинству продуктов не требуется новое оборудование, поскольку они интегрируются с существующими терминалами и программным обеспечением. Дополнительные функции включают возможности электронной коммерции, инструменты бизнес-аналитики, интеграцию API, а также надежное управление запасами и закупками.
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Приложение POSiFLORA помогает управлять цветочным бизнесом, включая учет запасов, обработку заказов и мониторинг клиентов из любой точки мира.
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