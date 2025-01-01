Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.
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Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
LocoNav
loconav.com
LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Hapn
gethapn.com
Hapn — приложение для отслеживания активов и управления цепочками поставок с поддержкой 24/7 и гарантией на устройства.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.
One Step GPS
onestepgps.com
One Step GPS - приложение для отслеживания в реальном времени с функциями геозон и истории местоположения для личного и профессионального использования.
Lytx
lytx.com
Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — приложение для оптимизации маршрутов доставки в реальном времени, позволяющее сокращать затраты и повышать эффективность логистики.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks - приложение для отслеживания транспортных средств с использованием GPS, позволяющее контролировать местоположение и активность автомобилей в реальном времени.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.
Uboro
uboro.io
Uboro — это программное обеспечение для GPS-трекинга, предназначенное для владельцев флота, менеджеров, логистов и частных лиц.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr – приложение для управления автопарком, обеспечивающее GPS-отслеживание, оптимизацию маршрутов и мониторинг поведения водителей для повышения эффективности.
AVLView
avlview.com
AVLView - приложение для GPS-отслеживания транспортных средств, мониторинга расхода топлива и управления автопарком в реальном времени.
Lyve
lyveglobal.com
Lyve — облачная платформа для оптимизации доставки. Она улучшает процессы логистики с помощью отслеживания, маршрутизации и управления автопарком.
Nauto
nauto.com
Nauto — это система мониторинга автопарков на основе ИИ, которая анализирует поведение водителей и повышает безопасность в реальном времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit — это платформа для оптимизации последней мили доставки, предлагающая инструменты для управления автопарком и отслеживания доставки в реальном времени.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT — приложение для управления автопарком, оптимизирующее расходы, техническое обслуживание и мониторинг транспортных средств.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.
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