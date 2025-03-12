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Программное обеспечение для отслеживания автопарка
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Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn — приложение для отслеживания активов и управления цепочками поставок с поддержкой 24/7 и гарантией на устройства.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

One Step GPS - приложение для отслеживания в реальном времени с функциями геозон и истории местоположения для личного и профессионального использования.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute — приложение для оптимизации маршрутов доставки в реальном времени, позволяющее сокращать затраты и повышать эффективность логистики.

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

MyCarTracks - приложение для отслеживания транспортных средств с использованием GPS, позволяющее контролировать местоположение и активность автомобилей в реальном времени.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro — это программное обеспечение для GPS-трекинга, предназначенное для владельцев флота, менеджеров, логистов и частных лиц.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr – приложение для управления автопарком, обеспечивающее GPS-отслеживание, оптимизацию маршрутов и мониторинг поведения водителей для повышения эффективности.

AVLView

AVLView

avlview.com

AVLView - приложение для GPS-отслеживания транспортных средств, мониторинга расхода топлива и управления автопарком в реальном времени.

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Lyve — облачная платформа для оптимизации доставки. Она улучшает процессы логистики с помощью отслеживания, маршрутизации и управления автопарком.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — это система мониторинга автопарков на основе ИИ, которая анализирует поведение водителей и повышает безопасность в реальном времени.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit — это платформа для оптимизации последней мили доставки, предлагающая инструменты для управления автопарком и отслеживания доставки в реальном времени.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT — приложение для управления автопарком, оптимизирующее расходы, техническое обслуживание и мониторинг транспортных средств.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.

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Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - WebCatalog