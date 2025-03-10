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Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.
Uboro
uboro.io
Uboro — это программное обеспечение GPS-слежения для владельцев автопарков, генеральных менеджеров, логистов или частных лиц.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr — лидер в области решений GPS-слежения для малого бизнеса. Мы создали платформу на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет владельцам автопарков данные о водителях и транспортных средствах. В партнерстве с нашей материнской компанией в Латинской Америке мы гордимся тем, что по состоянию на 2021 год сможем обслуживать более 30 000 подключенных автомобилей.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — приложение для оптимизации маршрутов доставки в реальном времени, позволяющее сокращать затраты и повышать эффективность логистики.
AVLView
avlview.com
AVLView в облаке Amazon отслеживает транспортные средства на карте, контролирует расход топлива, помогает вдвое сократить эксплуатационные потери и повышает производительность автопарка и водителей. Он мгновенно оповещает о событиях, направленных на улучшение экологичного вождения, своевременную доставку; автоматизировать график поездок и уведомлять вас о техническом обслуживании автомобиля.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks - приложение для отслеживания транспортных средств с использованием GPS, позволяющее контролировать местоположение и активность автомобилей в реальном времени.
Lyve
lyveglobal.com
В мире, ориентированном на технологии, ручные операции доставки все чаще становятся узким местом для бизнеса. Тем более сейчас, когда клиенты нового поколения требуют сверхбыстрой доставки и ожидают удобства во всем. Для владельца бизнеса предоставление быстрых и гибких вариантов доставки должно быть приоритетом. Без цифровизации предприятия сталкиваются с неэффективностью, ошибками и задержками, которые в конечном итоге ухудшают качество обслуживания клиентов и увеличивают операционные расходы. Lyve Delivery Management System (DMS) предлагает облачную систему управления, позволяющую оптимизировать доставку и сократить операционные расходы, обеспечивая при этом отличное качество обслуживания клиентов. С помощью Lyve DMS вы ускорите свои поставки и операции, обеспечив: - Отслеживание в режиме реального времени - Автоматическое назначение - Объединение заказов в пулы и клубы - Оптимизированное планирование маршрутов - Привлечение клиентов - Оптимальное использование автопарка - Решения, ориентированные на данные - Своевременные поставки - Динамическая маршрутизация
Hapn
gethapn.com
Hapn создает инновационную технологию Интернета вещей, доступную предприятиям любого размера, предоставляющую надежные данные о местоположении, полезную информацию и беспрецедентную поддержку. Наша платформа позволяет легко получить ясность и уверенность, необходимые для лучшего ведения вашего бизнеса. Ведущее в отрасли мобильное приложение превращает отслеживание в удовольствие, а самый простой в использовании обзор в режиме реального времени у вас на ладони. Независимо от того, контролируете ли вы активы, членов команды, цепочки поставок или автопарки и управляете ими, вы можете быть уверены, что Hapn вас защитит. А с TrackerCare вы можете получить обслуживание золотого стандарта, которое вы искали: круглосуточную поддержку клиентов, бесплатные обновления и пожизненную гарантию на устройство. Гарантировано. Имея более 17 лет работы в бизнесе, 50 000 клиентов и отслеживание более 300 000 товаров, Hapn — это надежное решение, которое вернет вам контроль и прозрачность, которых заслуживает ваш бизнес.
One Step GPS
onestepgps.com
One Step GPS - приложение для отслеживания в реальном времени с функциями геозон и истории местоположения для личного и профессионального использования.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack предоставляет строительные блоки для автоматизации заданий и рабочей силы по требованию. Его API и SDK для планирования, назначения, отслеживания и проверки учитывают наземные данные для улучшения операционных ключевых показателей эффективности, включая скорость выполнения заданий, надежность персонала, производительность и своевременную доставку. Благодаря своей надежной и удобной для разработчиков платформе он предоставляет решения для автоматизации рабочей силы и проверки работоспособности, которым доверяют компании из различных отраслей: от легкой промышленности, безопасности, розничной торговли, гостиничного бизнеса и здравоохранения до энергетики и транспорта. HyperTrack имеет глобальное присутствие: более 300 клиентов полагаются на ее платформу для повышения прозрачности, операционной эффективности и масштабируемости для поддержки рабочей силы по требованию для выполнения почасовых, задачных и посменных работ, доставки, обслуживания на местах и продаж. HyperTrack используется для повышения производительности, надежности и безопасности более чем 2 миллионов рабочих в США, а также миллионов работников в Европе, Индии, Латинской Америке и Африке.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает поставки в последнюю милю для предприятий. Ищете ли вы установленную сеть независимых драйверов -подрядчиков или для модернизации своего опыта доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch уникально оснащена, чтобы быть вашим партнером по доставке, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что больше всего важно для вашего бизнеса. Наша технология доставки дает вам возможность доставлять больше* для ваших клиентов.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Lytx
lytx.com
Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Locate2u
locate2u.com
SOCATE2U - это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или обслуживанию. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своего маршрута, улучшить опыт доставки клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для планирования маршрутов. Наше решение предоставляет компаниям все, что им нужно для ведения своего бизнеса по доставке или обслуживанию. В том числе: GPS -отслеживание, обмен местоположением в прямом эфире, управление бронированием, оптимизацию маршрутов, приложение драйвера, уведомления, доказательство доставки, API, настройка и многое другое!
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
LocoNav
loconav.com
LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
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