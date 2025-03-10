HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предоставляет строительные блоки для автоматизации заданий и рабочей силы по требованию. Его API и SDK для планирования, назначения, отслеживания и проверки учитывают наземные данные для улучшения операционных ключевых показателей эффективности, включая скорость выполнения заданий, надежность персонала, производительность и своевременную доставку. Благодаря своей надежной и удобной для разработчиков платформе он предоставляет решения для автоматизации рабочей силы и проверки работоспособности, которым доверяют компании из различных отраслей: от легкой промышленности, безопасности, розничной торговли, гостиничного бизнеса и здравоохранения до энергетики и транспорта. HyperTrack имеет глобальное присутствие: более 300 клиентов полагаются на ее платформу для повышения прозрачности, операционной эффективности и масштабируемости для поддержки рабочей силы по требованию для выполнения почасовых, задачных и посменных работ, доставки, обслуживания на местах и ​​продаж. HyperTrack используется для повышения производительности, надежности и безопасности более чем 2 миллионов рабочих в США, а также миллионов работников в Европе, Индии, Латинской Америке и Африке.