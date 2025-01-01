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Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - Перу
Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.
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Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Route4Me
route4me.com
Хаос маршрутизации наконец-то решен. Чрезвычайно простой в использовании планировщик маршрутов Route4Me автоматически планирует маршруты для вашего бизнеса и отправляет их в мобильное приложение со встроенной навигацией. Идеально подходит для обслуживания на местах, продаж на местах, маркетинга на м...
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больш...
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших про...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для п...
Tookan
jungleworks.com
Tookan — это мощная готовая платформа управления доставкой, которая позволяет предприятиям модернизировать свои повседневные операции по доставке и сократить накладные расходы. Он поставляется с новейшим технологическим пакетом, который обеспечивает плавную интеграцию между водителями доставки и мен...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные пр...
LocoNav
loconav.com
Современные бизнес-операции требуют более эффективного использования автопарков, а также большей безопасности водителей, топлива, грузов, активов и пассажиров. Все это при одновременном обеспечении экономии средств для бизнеса и устойчивости климата. Неуклюжей телематики, созданной десятилетия назад...
Hapn
gethapn.com
Hapn создает инновационную технологию Интернета вещей, доступную предприятиям любого размера, предоставляющую надежные данные о местоположении, полезную информацию и беспрецедентную поддержку. Наша платформа позволяет легко получить ясность и уверенность, необходимые для лучшего ведения вашего бизне...
CalAmp
calamp.com
CalAmp — это облачная телематическая технология, которая помогает предприятиям оптимизировать работу автопарка посредством отслеживания активов, планирования технического обслуживания, информационных панелей производительности, оповещений транспортных средств и многого другого. С помощью CalAmp Tele...
One Step GPS
onestepgps.com
Наше высококачественное GPS-слежение с фантастической поддержкой клиентов действительно меняет отрасль. Большинство компаний, занимающихся GPS и программным обеспечением, рассматривают поддержку клиентов как пустую трату ресурсов. Они ищут способы автоматизировать это, передать на аутсорсинг или взи...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — это мощный инструмент оптимизации маршрутов, призванный помочь диспетчерам и водителям устранить головную боль, связанную с логистикой. RoadWarrior Flex предлагает мобильное приложение для четкой связи между водителями и диспетчером, обновления дорожной ситуации в режиме реального врем...
MyCarTracks
mycartracks.com
Отслеживайте, управляйте и измеряйте свой автопарк с помощью самого передового приложения для отслеживания транспортных средств для вашего бизнеса.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack предоставляет строительные блоки для автоматизации заданий и рабочей силы по требованию. Его API и SDK для планирования, назначения, отслеживания и проверки учитывают наземные данные для улучшения операционных ключевых показателей эффективности, включая скорость выполнения заданий, надежн...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для...
Uboro
uboro.io
Uboro — это программное обеспечение GPS-слежения для владельцев автопарков, генеральных менеджеров, логистов или частных лиц.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr — лидер в области решений GPS-слежения для малого бизнеса. Мы создали платформу на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет владельцам автопарков данные о водителях и транспортных средствах. В партнерстве с нашей материнской компанией в Латинской Америке мы гордимся тем, что по с...
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — это революция в оптимизации маршрутов. Благодаря нашему передовому механизму алгоритмов маршрутизации вы можете сократить свои затраты на логистику, повысить удовлетворенность клиентов и повысить эффективность логистики «последней мили» с нуля до стандартов FedEx-UPS мирового класса пр...
AVLView
avlview.com
AVLView в облаке Amazon отслеживает транспортные средства на карте, контролирует расход топлива, помогает вдвое сократить эксплуатационные потери и повышает производительность автопарка и водителей. Он мгновенно оповещает о событиях, направленных на улучшение экологичного вождения, своевременную дос...
Lyve
lyveglobal.com
В мире, ориентированном на технологии, ручные операции доставки все чаще становятся узким местом для бизнеса. Тем более сейчас, когда клиенты нового поколения требуют сверхбыстрой доставки и ожидают удобства во всем. Для владельца бизнеса предоставление быстрых и гибких вариантов доставки должно быт...
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — это передовой пакет программного обеспечения для управления доставкой и оптимизации маршрутов. Он предлагает ряд функций и преимуществ для компаний, которым требуется гиперлокальная автоматизация бизнеса и оптимизация доставки клиентам. Мы помогли тысячам компаний в различных отраслях,...
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает доставку «последней мили» для предприятий. Ищете ли вы налаженную сеть независимых водителей-подрядчиков или модернизируете свой опыт доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch обладает уникальны...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном б...
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуата...
Lytx
lytx.com
Lytx — мировой лидер в области технологий управления автопарком. Наши решения используют возможности видео, чтобы дать возможность водителям и автопаркам работать безопаснее, эффективнее, продуктивнее и прибыльнее, чтобы они могли преуспевать в современной конкурентной среде. Через платформу Lytx пр...