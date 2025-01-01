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Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - Непал

Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.

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LocoNav

LocoNav

loconav.com

Современные бизнес-операции требуют более эффективного использования автопарков, а также большей безопасности водителей, топлива, грузов, активов и пассажиров. Все это при одновременном обеспечении экономии средств для бизнеса и устойчивости климата. Неуклюжей телематики, созданной десятилетия назад...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Хаос маршрутизации наконец-то решен. Чрезвычайно простой в использовании планировщик маршрутов Route4Me автоматически планирует маршруты для вашего бизнеса и отправляет их в мобильное приложение со встроенной навигацией. Идеально подходит для обслуживания на местах, продаж на местах, маркетинга на м...

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больш...

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для п...

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших про...

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan — это мощная готовая платформа управления доставкой, которая позволяет предприятиям модернизировать свои повседневные операции по доставке и сократить накладные расходы. Он поставляется с новейшим технологическим пакетом, который обеспечивает плавную интеграцию между водителями доставки и мен...

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные пр...

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn создает инновационную технологию Интернета вещей, доступную предприятиям любого размера, предоставляющую надежные данные о местоположении, полезную информацию и беспрецедентную поддержку. Наша платформа позволяет легко получить ясность и уверенность, необходимые для лучшего ведения вашего бизне...

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — это облачная телематическая технология, которая помогает предприятиям оптимизировать работу автопарка посредством отслеживания активов, планирования технического обслуживания, информационных панелей производительности, оповещений транспортных средств и многого другого. С помощью CalAmp Tele...

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Наше высококачественное GPS-слежение с фантастической поддержкой клиентов действительно меняет отрасль. Большинство компаний, занимающихся GPS и программным обеспечением, рассматривают поддержку клиентов как пустую трату ресурсов. Они ищут способы автоматизировать это, передать на аутсорсинг или взи...

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — это мощный инструмент оптимизации маршрутов, призванный помочь диспетчерам и водителям устранить головную боль, связанную с логистикой. RoadWarrior Flex предлагает мобильное приложение для четкой связи между водителями и диспетчером, обновления дорожной ситуации в режиме реального врем...

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

Отслеживайте, управляйте и измеряйте свой автопарк с помощью самого передового приложения для отслеживания транспортных средств для вашего бизнеса.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предоставляет строительные блоки для автоматизации заданий и рабочей силы по требованию. Его API и SDK для планирования, назначения, отслеживания и проверки учитывают наземные данные для улучшения операционных ключевых показателей эффективности, включая скорость выполнения заданий, надежн...

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для...

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro — это программное обеспечение GPS-слежения для владельцев автопарков, генеральных менеджеров, логистов или частных лиц.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr — лидер в области решений GPS-слежения для малого бизнеса. Мы создали платформу на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет владельцам автопарков данные о водителях и транспортных средствах. В партнерстве с нашей материнской компанией в Латинской Америке мы гордимся тем, что по с...

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute — это революция в оптимизации маршрутов. Благодаря нашему передовому механизму алгоритмов маршрутизации вы можете сократить свои затраты на логистику, повысить удовлетворенность клиентов и повысить эффективность логистики «последней мили» с нуля до стандартов FedEx-UPS мирового класса пр...

AVLView

AVLView

avlview.com

AVLView в облаке Amazon отслеживает транспортные средства на карте, контролирует расход топлива, помогает вдвое сократить эксплуатационные потери и повышает производительность автопарка и водителей. Он мгновенно оповещает о событиях, направленных на улучшение экологичного вождения, своевременную дос...

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

В мире, ориентированном на технологии, ручные операции доставки все чаще становятся узким местом для бизнеса. Тем более сейчас, когда клиенты нового поколения требуют сверхбыстрой доставки и ожидают удобства во всем. Для владельца бизнеса предоставление быстрых и гибких вариантов доставки должно быт...

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery — это передовой пакет программного обеспечения для управления доставкой и оптимизации маршрутов. Он предлагает ряд функций и преимуществ для компаний, которым требуется гиперлокальная автоматизация бизнеса и оптимизация доставки клиентам. Мы помогли тысячам компаний в различных отраслях,...

Nauto

Nauto

nauto.com

Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatch упрощает доставку «последней мили» для предприятий. Ищете ли вы налаженную сеть независимых водителей-подрядчиков или модернизируете свой опыт доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch обладает уникальны...

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном б...

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуата...

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx — мировой лидер в области технологий управления автопарком. Наши решения используют возможности видео, чтобы дать возможность водителям и автопаркам работать безопаснее, эффективнее, продуктивнее и прибыльнее, чтобы они могли преуспевать в современной конкурентной среде. Через платформу Lytx пр...

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