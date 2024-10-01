Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - Намибия

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Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.