Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - Литва

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Программное обеспечение для отслеживания автопарка использует технологию GPS для мониторинга действий транспортных средств и водителей в транспортном парке. Это программное обеспечение в основном используется менеджерами автопарков для отслеживания своего автопарка в режиме реального времени и сбора данных о производительности как транспортных средств, так и водителей. Хотя отслеживание автопарка часто является функцией более широких систем управления автопарком, программное обеспечение этой категории ориентировано конкретно на использование GPS и телематики для отслеживания транспортных средств. Обычно ему не хватает обширных функций бэк-офиса, которые есть в полноценных решениях по управлению автопарком.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp — это облачная телематическая технология, которая помогает предприятиям оптимизировать работу автопарка посредством отслеживания активов, планирования технического обслуживания, информационных панелей производительности, оповещений транспортных средств и многого другого. С помощью CalAmp Telematics Cloud безопасно подключите все свои активы и объедините телематические данные на единой платформе. Получите доступ к данным в реальном времени и историческим данным и передавайте их в свои собственные приложения и системы для улучшения видимости, безопасности, обслуживания, соответствия требованиям и эффективности.
Uboro
uboro.io
Uboro — это программное обеспечение GPS-слежения для владельцев автопарков, генеральных менеджеров, логистов или частных лиц.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr — лидер в области решений GPS-слежения для малого бизнеса. Мы создали платформу на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет владельцам автопарков данные о водителях и транспортных средствах. В партнерстве с нашей материнской компанией в Латинской Америке мы гордимся тем, что по состоянию на 2021 год сможем обслуживать более 30 000 подключенных автомобилей.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — это революция в оптимизации маршрутов. Благодаря нашему передовому механизму алгоритмов маршрутизации вы можете сократить свои затраты на логистику, повысить удовлетворенность клиентов и повысить эффективность логистики «последней мили» с нуля до стандартов FedEx-UPS мирового класса при цене 40 долларов США за транспортное средство в месяц. Мы демократизируем логистический интеллект, чтобы каждый мог работать лучше, не прибегая к помощи отдела исследований и разработок, пытающегося сократить расходы на газ или выбросы CO2.
AVLView
avlview.com
AVLView в облаке Amazon отслеживает транспортные средства на карте, контролирует расход топлива, помогает вдвое сократить эксплуатационные потери и повышает производительность автопарка и водителей. Он мгновенно оповещает о событиях, направленных на улучшение экологичного вождения, своевременную доставку; автоматизировать график поездок и уведомлять вас о техническом обслуживании автомобиля.
MyCarTracks
mycartracks.com
Отслеживайте, управляйте и измеряйте свой автопарк с помощью самого передового приложения для отслеживания транспортных средств для вашего бизнеса.
Lyve
lyveglobal.com
В мире, ориентированном на технологии, ручные операции доставки все чаще становятся узким местом для бизнеса. Тем более сейчас, когда клиенты нового поколения требуют сверхбыстрой доставки и ожидают удобства во всем. Для владельца бизнеса предоставление быстрых и гибких вариантов доставки должно быть приоритетом. Без цифровизации предприятия сталкиваются с неэффективностью, ошибками и задержками, которые в конечном итоге ухудшают качество обслуживания клиентов и увеличивают операционные расходы. Lyve Delivery Management System (DMS) предлагает облачную систему управления, позволяющую оптимизировать доставку и сократить операционные расходы, обеспечивая при этом отличное качество обслуживания клиентов. С помощью Lyve DMS вы ускорите свои поставки и операции, обеспечив: - Отслеживание в режиме реального времени - Автоматическое назначение - Объединение заказов в пулы и клубы - Оптимизированное планирование маршрутов - Привлечение клиентов - Оптимальное использование автопарка - Решения, ориентированные на данные - Своевременные поставки - Динамическая маршрутизация
Hapn
gethapn.com
Hapn создает инновационную технологию Интернета вещей, доступную предприятиям любого размера, предоставляющую надежные данные о местоположении, полезную информацию и беспрецедентную поддержку. Наша платформа позволяет легко получить ясность и уверенность, необходимые для лучшего ведения вашего бизнеса. Ведущее в отрасли мобильное приложение превращает отслеживание в удовольствие, а самый простой в использовании обзор в режиме реального времени у вас на ладони. Независимо от того, контролируете ли вы активы, членов команды, цепочки поставок или автопарки и управляете ими, вы можете быть уверены, что Hapn вас защитит. А с TrackerCare вы можете получить обслуживание золотого стандарта, которое вы искали: круглосуточную поддержку клиентов, бесплатные обновления и пожизненную гарантию на устройство. Гарантировано. Имея более 17 лет работы в бизнесе, 50 000 клиентов и отслеживание более 300 000 товаров, Hapn — это надежное решение, которое вернет вам контроль и прозрачность, которых заслуживает ваш бизнес.
One Step GPS
onestepgps.com
Наше высококачественное GPS-слежение с фантастической поддержкой клиентов действительно меняет отрасль. Большинство компаний, занимающихся GPS и программным обеспечением, рассматривают поддержку клиентов как пустую трату ресурсов. Они ищут способы автоматизировать это, передать на аутсорсинг или взимать за это дополнительную плату. Мы считаем, что это очень недальновидно. Мы считаем отличную поддержку клиентов неотъемлемой частью нашего продукта. Когда дело доходит до оперативности и активности, мы стремимся оставить позади любую другую компанию, занимающуюся GPS-слежением. Мы считаем, что для того, чтобы ваш бизнес заработал и сохранил его, мы должны предоставить лидирующий на рынке продукт. Мы поставляем нашу продукцию напрямую от ведущих производителей устройств GPS-слежения в США. Мы предлагаем 100-дневную гарантию возврата денег без риска. Отмены настолько редки, что мы оплачиваем доставку даже в обе стороны. Как это для уверенности?
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack предоставляет строительные блоки для автоматизации заданий и рабочей силы по требованию. Его API и SDK для планирования, назначения, отслеживания и проверки учитывают наземные данные для улучшения операционных ключевых показателей эффективности, включая скорость выполнения заданий, надежность персонала, производительность и своевременную доставку. Благодаря своей надежной и удобной для разработчиков платформе он предоставляет решения для автоматизации рабочей силы и проверки работоспособности, которым доверяют компании из различных отраслей: от легкой промышленности, безопасности, розничной торговли, гостиничного бизнеса и здравоохранения до энергетики и транспорта. HyperTrack имеет глобальное присутствие: более 300 клиентов полагаются на ее платформу для повышения прозрачности, операционной эффективности и масштабируемости для поддержки рабочей силы по требованию для выполнения почасовых, задачных и посменных работ, доставки, обслуживания на местах и продаж. HyperTrack используется для повышения производительности, надежности и безопасности более чем 2 миллионов рабочих в США, а также миллионов работников в Европе, Индии, Латинской Америке и Африке.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — это передовой пакет программного обеспечения для управления доставкой и оптимизации маршрутов. Он предлагает ряд функций и преимуществ для компаний, которым требуется гиперлокальная автоматизация бизнеса и оптимизация доставки клиентам. Мы помогли тысячам компаний в различных отраслях, включая логистику и курьерскую деятельность, электронную коммерцию, розничную торговлю, продукты питания и напитки, услуги прачечной, аптеку, автоматизировать их бизнес-операции. Программное обеспечение и приложения поддерживают более 18 языков.
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает доставку «последней мили» для предприятий. Ищете ли вы налаженную сеть независимых водителей-подрядчиков или модернизируете свой опыт доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch обладает уникальными возможностями, чтобы стать вашим партнером по доставке, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что наиболее важно для вашего бизнеса. Наша технология доставки позволяет вам доставлять больше* вашим клиентам.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — это мощный инструмент оптимизации маршрутов, призванный помочь диспетчерам и водителям устранить головную боль, связанную с логистикой. RoadWarrior Flex предлагает мобильное приложение для четкой связи между водителями и диспетчером, обновления дорожной ситуации в режиме реального времени, позволяющие соответствующим образом корректировать маршрут, оптимизацию маршрута до 500 остановок в день, регистрацию водителей и обновленную информацию о ходе работы, FedEx и Загрузка манифеста Ontrac, а также подтверждение доставки.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для получателей. Onfleet каждую неделю обеспечивает миллионы доставок для тысяч предприятий, начиная от доставки продуктов питания, ресторанов и цветов и заканчивая аптеками и компаниями электронной коммерции. Onfleet базируется в Сан-Франциско, Калифорния.
Lytx
lytx.com
Lytx — мировой лидер в области технологий управления автопарком. Наши решения используют возможности видео, чтобы дать возможность водителям и автопаркам работать безопаснее, эффективнее, продуктивнее и прибыльнее, чтобы они могли преуспевать в современной конкурентной среде. Через платформу Lytx прямые клиенты и реселлеры получают доступ к нашим настраиваемым услугам и программам, охватывающим безопасность водителей, обнаружение рисков, отслеживание автопарка, соблюдение требований, профилактическое обслуживание и управление топливом. Используя крупнейшую в мире базу данных водителей, а также запатентованные технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, мы помогаем защитить и соединить тысячи автопарков и 1,6 миллиона водителей в более чем 60 странах мира.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные процессы управления транспортировкой — от закупок до расчетов — и все, что между ними. Присоединяйтесь к самой обширной логистической сети, включающей более 1300 подключенных грузоотправителей, более 145 000 перевозчиков и более 100 розничных продавцов.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для планирования маршрутов. Наше решение предоставляет компаниям все необходимое для ведения бизнеса по доставке или обслуживанию. Включает: GPS-слежение, совместное использование местоположения в реальном времени, управление бронированием, оптимизацию маршрутов, приложение для драйверов, уведомления, подтверждение доставки, API, настройку и многое другое!
Tookan
jungleworks.com
Tookan — это мощная готовая платформа управления доставкой, которая позволяет предприятиям модернизировать свои повседневные операции по доставке и сократить накладные расходы. Он поставляется с новейшим технологическим пакетом, который обеспечивает плавную интеграцию между водителями доставки и менеджерами. Tookan дает полный контроль команде администраторов для отслеживания операций в режиме реального времени, предоставляя всесторонний обзор эффективности и рабочей нагрузки полевых сил. Предприятия использовали Tookan для: · Оцифровки операций доставки последней мили · Отслеживания автопарка в реальном времени и оптимизации маршрутов. · Интегрируйте API Tookan для автоматизации операции доставки. · Управление персоналом Tookan предоставляет администраторам и менеджерам возможность видеть все бизнес-операции с высоты птичьего полета и помогает оптимизировать маршруты, распределять ресурсы и беспрепятственно отслеживать агентов и задачи. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.jungleworks.com/tookan.
LocoNav
loconav.com
Современные бизнес-операции требуют более эффективного использования автопарков, а также большей безопасности водителей, топлива, грузов, активов и пассажиров. Все это при одновременном обеспечении экономии средств для бизнеса и устойчивости климата. Неуклюжей телематики, созданной десятилетия назад, недостаточно. Узнайте, что нужно, чтобы ваш бизнес развивался. В LocoNav мы стремимся демократизировать доступ к технологиям автопарка для всех отраслей, в которых используются коммерческие автомобили. Благодаря комплексной экосистеме управления операциями автопарка LocoNav на базе искусственного интеллекта и Интернета вещей вы можете вывести свои операции на совершенно новый уровень. Отслеживайте, контролируйте, контролируйте и управляйте всем, что вам нужно для обеспечения безопасной и эффективной работы вашего автопарка. Наш пакет SaaS-решений помогает предприятиям во всем мире оптимизировать использование активов, сократить эксплуатационные расходы и улучшить поведение водителей. Владельцы и операторы автопарков помогают увеличить чистую прибыль, принимая решительные меры на основе предупреждений в реальном времени, обширных данных и аналитики, а также автоматизации процессов для экономии времени и денег. Мы расширяем возможности бизнеса по всему миру.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больших данных.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших программных приложений для управления доставкой, планирования маршрутов и управления транспортировкой. Что отличает Zeo Route Planner от других? Владельцы автопарков могут добавлять массовые водители одним нажатием кнопки и отслеживать своих водителей в режиме реального времени. Владельцы автопарков могут назначить маршрут конкретному водителю. Zeo предоставит вам самый быстрый и лучший маршрут, который сэкономит вам время и деньги. Компании, специализирующиеся на доставке, желающие начать предлагать доставку или нуждающиеся в совершенствовании своих операций по доставке, выбирают Zeo Route Planner. Добавляя водителей в список, владельцы автопарков также могут добавлять сведения о водителях, назначать водителей базовым магазинам, назначать водителей транспортным средствам и устанавливать время начала и окончания работы водителей. Легкое планирование и оптимизация маршрута: водители могут иметь доступ к приложениям Android и iOS, чтобы увидеть кратчайший возможный маршрут. Лучше планируйте свои маршруты и экономьте до 2 часов в каждой поездке. Владельцы и водители автопарков могут создавать неограниченное количество маршрутов без каких-либо обязательств по использованию. Вы также можете определить навыки отдельных водителей, проложить маршруты с помощью Excel и добиться оптимизации на основе навыков. Универсальные методы ввода местоположения. Вы также можете добавить несколько местоположений, загрузив файл Excel или используя нашу функцию сканирования изображений. Повышайте эффективность маршрутов, легко масштабируйте и упрощайте планирование маршрутов доставки с помощью самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. При распределении маршрутов владельцы автопарка также могут добавлять идентификаторы транспортных средств — имя и номер, вместимость транспортного средства, вес посылки и объем посылки вместе со стоимостью. Владельцы автопарков могут напрямую общаться со своими водителями на маршруте и отслеживать их местоположение в реальном времени. Владельцы автопарков также могут отправлять клиентам обновления в режиме реального времени и обеспечивать лучшее обслуживание клиентов. Вы также можете получить подтверждение доставки после доставки курьером. Как только заказы будут доставлены, вы сможете получить подробное представление обо всех маршрутах, созданных на сегодняшний день, а также краткий обзор по номеру. количество выполненных остановок, начальное и конечное местоположения, назначенный водитель. Когда дело доходит до модели ценообразования, владельцы автопарков обязаны платить за место, а не за водителя. Вы можете воспользоваться лучшим обслуживанием клиентов, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Наша команда отвечает на каждый запрос менее чем за 2 часа. Zeo предлагает вам возможность интеграции с некоторым программным обеспечением, таким как Zapier и Shopify, что делает вашу задачу более автоматизированной и простой. Вы можете узнать об интеграции Zapier здесь: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations. Откройте для себя преимущества Zeo Route Planner, посетив наш веб-сайт: https://zeorouteplanner.com/ Забронируйте бесплатно демонстрация с нашими экспертами, чтобы воочию убедиться, как Zeo может революционизировать управление вашим автопарком и поднять ваши операции по доставке на новую высоту. В Zeo мы предлагаем трансформацию вашего управления и оптимизации вашего автопарка. Присоединяйтесь к числу компаний, которые уже получают выгоду от самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. Сделайте разумный выбор для своего автопарка — выберите Zeo Route Planner.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Route4Me
route4me.com
Хаос маршрутизации наконец-то решен. Чрезвычайно простой в использовании планировщик маршрутов Route4Me автоматически планирует маршруты для вашего бизнеса и отправляет их в мобильное приложение со встроенной навигацией. Идеально подходит для обслуживания на местах, продаж на местах, маркетинга на местах, мерчандайзинга на местах, управления территориями и любого бизнеса, требующего оптимизации на последней миле. Route4Me предоставляет наиболее используемое в мире программное обеспечение для определения последовательности маршрутов и оптимизации маршрутов для малого бизнеса и предприятий более чем 40 000 клиентов. Route4Me поддерживает интеграцию с поставщиками телематических услуг, такими как Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga и многими другими!
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