Программное обеспечение для отслеживания автопарка - Самые популярные приложения - Литва

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших программных приложений для управления доставкой, планирования маршрутов и управления транспортировкой. Что отличает Zeo Route Planner от других? Владельцы автопарков могут добавлять массовые водители одним нажатием кнопки и отслеживать своих водителей в режиме реального времени. Владельцы автопарков могут назначить маршрут конкретному водителю. Zeo предоставит вам самый быстрый и лучший маршрут, который сэкономит вам время и деньги. Компании, специализирующиеся на доставке, желающие начать предлагать доставку или нуждающиеся в совершенствовании своих операций по доставке, выбирают Zeo Route Planner. Добавляя водителей в список, владельцы автопарков также могут добавлять сведения о водителях, назначать водителей базовым магазинам, назначать водителей транспортным средствам и устанавливать время начала и окончания работы водителей. Легкое планирование и оптимизация маршрута: водители могут иметь доступ к приложениям Android и iOS, чтобы увидеть кратчайший возможный маршрут. Лучше планируйте свои маршруты и экономьте до 2 часов в каждой поездке. Владельцы и водители автопарков могут создавать неограниченное количество маршрутов без каких-либо обязательств по использованию. Вы также можете определить навыки отдельных водителей, проложить маршруты с помощью Excel и добиться оптимизации на основе навыков. Универсальные методы ввода местоположения. Вы также можете добавить несколько местоположений, загрузив файл Excel или используя нашу функцию сканирования изображений. Повышайте эффективность маршрутов, легко масштабируйте и упрощайте планирование маршрутов доставки с помощью самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. При распределении маршрутов владельцы автопарка также могут добавлять идентификаторы транспортных средств — имя и номер, вместимость транспортного средства, вес посылки и объем посылки вместе со стоимостью. Владельцы автопарков могут напрямую общаться со своими водителями на маршруте и отслеживать их местоположение в реальном времени. Владельцы автопарков также могут отправлять клиентам обновления в режиме реального времени и обеспечивать лучшее обслуживание клиентов. Вы также можете получить подтверждение доставки после доставки курьером. Как только заказы будут доставлены, вы сможете получить подробное представление обо всех маршрутах, созданных на сегодняшний день, а также краткий обзор по номеру. количество выполненных остановок, начальное и конечное местоположения, назначенный водитель. Когда дело доходит до модели ценообразования, владельцы автопарков обязаны платить за место, а не за водителя. Вы можете воспользоваться лучшим обслуживанием клиентов, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Наша команда отвечает на каждый запрос менее чем за 2 часа. Zeo предлагает вам возможность интеграции с некоторым программным обеспечением, таким как Zapier и Shopify, что делает вашу задачу более автоматизированной и простой. Вы можете узнать об интеграции Zapier здесь: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations. Откройте для себя преимущества Zeo Route Planner, посетив наш веб-сайт: https://zeorouteplanner.com/ Забронируйте бесплатно демонстрация с нашими экспертами, чтобы воочию убедиться, как Zeo может революционизировать управление вашим автопарком и поднять ваши операции по доставке на новую высоту. В Zeo мы предлагаем трансформацию вашего управления и оптимизации вашего автопарка. Присоединяйтесь к числу компаний, которые уже получают выгоду от самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. Сделайте разумный выбор для своего автопарка — выберите Zeo Route Planner.