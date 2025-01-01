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Программное обеспечение для управления автопарком
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Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.

Automile

Automile

automile.com

Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX - это комплексное приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание, соблюдение ELD и поддержку безопасности водителей.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств, инспекции и отчеты для повышения эффективности работы.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie — приложение для управления автопарками, обеспечивающее отслеживание GPS, мониторинг состояния автомобилей и анализ производительности водителей.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker — приложение для отслеживания доставки в реальном времени, обеспечивающее прозрачность и точные ETA для повышения удовлетворенности клиентов.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios использует искусственный интеллект для автоматизации ввода данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, экономя время и обеспечивая точность.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — это система мониторинга автопарков на основе ИИ, которая анализирует поведение водителей и повышает безопасность в реальном времени.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit — это платформа для оптимизации последней мили доставки, предлагающая инструменты для управления автопарком и отслеживания доставки в реальном времени.

Record360

Record360

record360.com

Record360 - приложение для цифровой документации состояния активов и управления претензиями, упрощающее процессы проверки и управления оборудованием.

Tenna

Tenna

tenna.com

Tenna - это платформа для управления строительным оборудованием и автопарком, обеспечивающая отслеживание и анализ данных для повышения эффективности и безопасности.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around - это платформа для управления обслуживанием автопарков, позволяющая отслеживать техническое состояние, проводить проверки и управлять работой с заказами.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab - это удобный инструмент для управления автопарком и отслеживания местоположения грузовиков с использованием GPS-технологий.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics - это приложение для управления автопарком, которое повышает безопасность и эффективность через технологии мониторинга и анализа данных.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

Приложение BeyondTrucks помогает компаниям с более чем 100 водителями снизить затраты на $9700 в год на каждого водителя за счет автоматизации процессов.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple — приложение для управления коммерческим транспортом, включая отслеживание, обслуживание и распределение поездок между водителями.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad - приложение для управления часами обслуживания (HOS), которое помогает водителям и диспетчерам следить за соблюдением правил и оптимизировать маршруты.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic - приложение для управления производительностью водителей и автопарком, объединяющее данные для повышения безопасности и снижения затрат на страхование.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT — облачная платформа для управления автопарком, обеспечивающая автоматизированный контроль за расходами и эффективностью бизнеса.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights — платформа для управления проектами в строительстве, позволяющая отслеживать активы и оптимизировать ресурсы с помощью аналитики в реальном времени.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal - приложение для управления автопарком, упрощающее отслеживание затрат, оборудования и обслуживания транспортных средств в режиме реального времени.

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