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Программное обеспечение для управления автопарком
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Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.

Automile

Automile

automile.com

Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX - это комплексное приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание, соблюдение ELD и поддержку безопасности водителей.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств, инспекции и отчеты для повышения эффективности работы.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker — приложение для отслеживания доставки в реальном времени, обеспечивающее прозрачность и точные ETA для повышения удовлетворенности клиентов.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios использует искусственный интеллект для автоматизации ввода данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, экономя время и обеспечивая точность.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — это система мониторинга автопарков на основе ИИ, которая анализирует поведение водителей и повышает безопасность в реальном времени.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit — это платформа для оптимизации последней мили доставки, предлагающая инструменты для управления автопарком и отслеживания доставки в реальном времени.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie — приложение для управления автопарками, обеспечивающее отслеживание GPS, мониторинг состояния автомобилей и анализ производительности водителей.

Record360

Record360

record360.com

Record360 - приложение для цифровой документации состояния активов и управления претензиями, упрощающее процессы проверки и управления оборудованием.

Tenna

Tenna

tenna.com

Tenna - это платформа для управления строительным оборудованием и автопарком, обеспечивающая отслеживание и анализ данных для повышения эффективности и безопасности.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around - это платформа для управления обслуживанием автопарков, позволяющая отслеживать техническое состояние, проводить проверки и управлять работой с заказами.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab - это удобный инструмент для управления автопарком и отслеживания местоположения грузовиков с использованием GPS-технологий.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics — это комплексное решение для управления автопарком, предназначенное для управления командами в движении. Наша миссия предельно ясна: предотвращать несчастные случаи до того, как они произойдут, с помощью 360-градусной камеры с искусственным интеллектом, лучших в своем классе систем мониторинга водителей, систем предотвращения столкновений и углубленного анализа данных, и все это управляется с одной унифицированной платформы. Наши системы масштабируемы и полностью настраиваемы для работы с любым типом транспортных средств, независимо от разнообразия вашего автопарка. Помимо технологий, мы ваши партнеры в области безопасности. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются операторы автопарков, потому что прислушиваемся к ним, принимаем меры и предлагаем решения.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks помогает перевозчикам с более чем 100 водителями сократить нерациональные расходы на сумму 9700 долларов США на одного водителя в год с помощью интеллектуальной автоматизации. BeyondTrucks, объединяющая интеллектуальные технологии, данные и встроенные финансовые услуги, является первой платформой автоматизации процессов грузоперевозок, которая плавно связывает операции, финансы и людей. BeyondTrucks соответствует стандарту SOC 2.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple — это простое в использовании универсальное решение для владельцев коммерческих автомобилей по всему миру. Решения TransportSimple помогают повысить прозрачность бизнеса за счет управления комплексными действиями, такими как техническое обслуживание, рентабельность поездок, документация и многое другое, например интеграция API с другим программным обеспечением для облегчения вашей работы. Владельцы бизнеса могут легко управлять всем процессом поездки и назначать поездки соответствующим водителям из системы.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad — это решение для водителей, менеджеров автопарков, диспетчеров и менеджеров по безопасности с функциями, которые помогают расставить приоритеты в вопросах безопасности и соблюдения требований, избавиться от бумажной работы и избежать штрафов.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic стремится обеспечить наилучшие результаты страхования для транспортной отрасли за счет сочетания процессов и технологий. Объединив Idelic Driver Safety Playbook с Safety Suite®, первой комплексной платформой управления производительностью водителей, Idelic помогает консолидировать существующие данные и системы водителей в одну оптимизированную платформу, анализировать их с помощью запатентованных моделей машинного обучения и принимать меры по скрытым действиям. идеи. Наш расширенный список наблюдения за водителями на основе искусственного интеллекта в сочетании с надежной интеграционной сетью и проверенными планами обучения водителей делает программу Idelic наиболее активным и эффективным способом снижения затрат на страхование, уменьшения ответственности, предотвращения аварий и сокращения текучести кадров.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Импульс делает сервисный бизнес более прибыльным. Наша облачная программная платформа, работающая на основе подключенной сети аппаратных устройств GPS, дает вам полный финансовый контроль и глубокое оперативное понимание вашего бизнеса. С Momentum вы никогда не будете беспокоиться о трудоемком вводе данных или человеческих ошибках. Сбор данных всегда точный и автоматический. Вот почему Momentum превосходит другие программы. Увеличивайте доход и прибыль. Все, что вам нужно сделать, это подключиться, Momentum сделает все остальное. Объединенная сеть устройств Momentum: транспортные средства, оборудование и экипажи — Eagle One: одно GPS-устройство для транспортных средств, прицепов и тяжелого оборудования. Он доступен с проводом OBD-II или аккумулятором на 12 В. - The Momentum Toolie: отслеживание местоположения и активности с поддержкой Bluetooth для легкого оборудования и инструментов. - The CrewID: отслеживание затрат на рабочую силу, ориентированное на конфиденциальность, которое автоматически фиксирует и рассчитывает все затраты на рабочую силу на местах без ввода данных.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Подсказка - это программное обеспечение для управления строительным оборудованием, которое бесшовное, эффективное и настраиваемое. Приспособленная для тяжелой строительной отрасли, он легко интегрируется в ваши существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную ценность. Почему подсказка? - Общая совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематики и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и многое другое. - Бесплатная интеграция системы: безупречно соответствует основным системам, таким как Equipment360, HeavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, EMAINT и большинство CMMS и ERP -систем, обеспечивая оптимизированные операции. - Быстрая, гибкая реализация: предлагает быстрое, без рисков развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные операционные выгоды. - настроен для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований рабочего процесса. Выберите подсказку, чтобы упростить и улучшить управление строительным оборудованием, обеспечивая бесшовную, эффективную и индивидуальную эксплуатационную работу.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!

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Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения - WebCatalog