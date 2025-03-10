Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.
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RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
Azuga
azuga.com
Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.
Lytx
lytx.com
Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.
Geotab
geotab.com
Geotab — это комплексное решение для управления автопарком, которое меняет транспортную и логистическую отрасли. От закупки транспортных средств до их утилизации, Geotab предоставляет телематические и управленческие функции, необходимые операторам автопарков малого, среднего и корпоративного транспорта для повышения безопасности, сокращения затрат и достижения целей корпоративной устойчивости. Более 2,6 миллиона подписчиков в 130 странах мира полагаются на проверенное SaaS-решение Geotab для управления автопарком.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.
Momentum IoT
momentumiot.com
Импульс делает сервисный бизнес более прибыльным. Наша облачная программная платформа, работающая на основе подключенной сети аппаратных устройств GPS, дает вам полный финансовый контроль и глубокое оперативное понимание вашего бизнеса. С Momentum вы никогда не будете беспокоиться о трудоемком вводе данных или человеческих ошибках. Сбор данных всегда точный и автоматический. Вот почему Momentum превосходит другие программы. Увеличивайте доход и прибыль. Все, что вам нужно сделать, это подключиться, Momentum сделает все остальное. Объединенная сеть устройств Momentum: транспортные средства, оборудование и экипажи — Eagle One: одно GPS-устройство для транспортных средств, прицепов и тяжелого оборудования. Он доступен с проводом OBD-II или аккумулятором на 12 В. - The Momentum Toolie: отслеживание местоположения и активности с поддержкой Bluetooth для легкого оборудования и инструментов. - The CrewID: отслеживание затрат на рабочую силу, ориентированное на конфиденциальность, которое автоматически фиксирует и рассчитывает все затраты на рабочую силу на местах без ввода данных.
Tenna
tenna.com
При поддержке более чем 100 -летнего опыта работы в строительной отрасли, Tenna была построена для революции строительного оборудования и флота. Tenna является единственной системой управления оборудованием, созданной исключительно для строительной отрасли, и адаптирована для решения конкретных проблем, с которыми она сталкивается с помощью мест на основе GPS и действенных данных и отчетности. Из тяжелого железа; к транспортным средствам и оборудованию среднего размера; Для вложений, небольших инструментов и расходных материалов, Tenna предоставляет полное представление о целых парках строительного оборудования на одной платформе, которая также интегрируется с различными бизнес -ERP и системами управления проектами. В этой области пользователи TENNA получают больше контроля над использованием оборудования, мастер -затрат на работу и лучшим надзором за безопасность и потребности в соответствии с требованиями. В офисе пользователи Tenna имеют полную видимость и улучшали общение с полевой, магазинами и между отделами. Результатом является полномочия принимать обоснованные решения, получать больше бизнеса и выполнять более продуктивные и выгодные работы. Для получения дополнительной информации посетите www.tenna.com.
Record360
record360.com
Record360 предлагает программное обеспечение для документации по цифровым условиям, управления условиями активов и управления претензиями.
Alvys
alvys.com
Alvys — это мощная облачная система управления транспортом, разработанная отраслевыми экспертами для революционного повышения эффективности перевозчиков, брокеров и гибридных компаний. Эта универсальная платформа оптимизирует все: от управления нагрузкой и водителями до диспетчеризации и учета. Благодаря более чем 100 бесшовным интеграциям (включенным в каждую подписку) Alvys объединяет все ваши системы в один интуитивно понятный рабочий процесс, устраняя фрагментацию, ошибки и необходимость постоянного переключения приложений. Ключевые особенности: - Бесшовное подключение EDI - Учет в один клик с автоматическими электронными проверками - Автоматическое создание нагрузки - Расширенные инструменты защиты от мошенничества и безопасности - Комплексная аналитика и отчетность - Гибкие контракты и бесплатная адаптация Проверенные результаты от реальных пользователей: - Увеличение среднего объема нагрузки на 22 % в течение 4 месяцев - Время создания нагрузки сокращается на 12+ минут на каждую загрузку - Ежегодная экономия более 120 тысяч долларов США за счет снижения накладных расходов - Новые сотрудники принимаются на работу всего за 1 неделю Сочетая передовые облачные технологии, легкую интеграцию EDI и десятилетия отраслевого опыта, Alvys расширяет возможности автотранспортным компаниям унифицированное экономичное решение для оптимизации операций и ускорения роста. Почувствуйте будущее управления транспортом. Запросите бесплатную демо-версию Alvys сегодня на Alvys.com!
Idelic
idelic.com
Idelic стремится обеспечить наилучшие результаты страхования для транспортной отрасли за счет сочетания процессов и технологий. Объединив Idelic Driver Safety Playbook с Safety Suite®, первой комплексной платформой управления производительностью водителей, Idelic помогает консолидировать существующие данные и системы водителей в одну оптимизированную платформу, анализировать их с помощью запатентованных моделей машинного обучения и принимать меры по скрытым действиям. идеи. Наш расширенный список наблюдения за водителями на основе искусственного интеллекта в сочетании с надежной интеграционной сетью и проверенными планами обучения водителей делает программу Idelic наиболее активным и эффективным способом снижения затрат на страхование, уменьшения ответственности, предотвращения аварий и сокращения текучести кадров.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — это решение для водителей, менеджеров автопарков, диспетчеров и менеджеров по безопасности с функциями, которые помогают расставить приоритеты в вопросах безопасности и соблюдения требований, избавиться от бумажной работы и избежать штрафов.
Clue Insights
getclue.com
Подсказка - это программное обеспечение для управления строительным оборудованием, которое бесшовное, эффективное и настраиваемое. Приспособленная для тяжелой строительной отрасли, он легко интегрируется в ваши существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную ценность. Почему подсказка? - Общая совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематики и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и многое другое. - Бесплатная интеграция системы: безупречно соответствует основным системам, таким как Equipment360, HeavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, EMAINT и большинство CMMS и ERP -систем, обеспечивая оптимизированные операции. - Быстрая, гибкая реализация: предлагает быстрое, без рисков развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные операционные выгоды. - настроен для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований рабочего процесса. Выберите подсказку, чтобы упростить и улучшить управление строительным оборудованием, обеспечивая бесшовную, эффективную и индивидуальную эксплуатационную работу.
Rand McNally
randmcnally.com
Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.
Zubie
zubie.com
Zubie — ваше универсальное телематическое решение. Отслеживайте, оптимизируйте и оптимизируйте работу своего автопарка — все в одном месте. Начните сегодня.
FleetGO
fleetgo.com
Технологии начинают играть значительную роль в повседневной деятельности менеджера автопарка. GPS-системы отслеживания автопарка позволяют компаниям начать с нового и более эффективного способа управления автопарком. Удаленное управление вашим автопарком с помощью единой платформы становится следующим лучшим решением в области управления автопарком.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает поставки в последнюю милю для предприятий. Ищете ли вы установленную сеть независимых драйверов -подрядчиков или для модернизации своего опыта доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch уникально оснащена, чтобы быть вашим партнером по доставке, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что больше всего важно для вашего бизнеса. Наша технология доставки дает вам возможность доставлять больше* для ваших клиентов.
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — это простое в использовании универсальное решение для владельцев коммерческих автомобилей по всему миру. Решения TransportSimple помогают повысить прозрачность бизнеса за счет управления комплексными действиями, такими как техническое обслуживание, рентабельность поездок, документация и многое другое, например интеграция API с другим программным обеспечением для облегчения вашей работы. Владельцы бизнеса могут легко управлять всем процессом поездки и назначать поездки соответствующим водителям из системы.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.
Avrios
avrios.com
Avrios использует инновационную технологию искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации повторяющихся задач по вводу данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, что экономит ваше драгоценное время и обеспечивает точность.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks помогает перевозчикам с более чем 100 водителями сократить нерациональные расходы на сумму 9700 долларов США на одного водителя в год с помощью интеллектуальной автоматизации. BeyondTrucks, объединяющая интеллектуальные технологии, данные и встроенные финансовые услуги, является первой платформой автоматизации процессов грузоперевозок, которая плавно связывает операции, финансы и людей. BeyondTrucks соответствует стандарту SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — это комплексное решение для управления автопарком, предназначенное для управления командами в движении. Наша миссия предельно ясна: предотвращать несчастные случаи до того, как они произойдут, с помощью 360-градусной камеры с искусственным интеллектом, лучших в своем классе систем мониторинга водителей, систем предотвращения столкновений и углубленного анализа данных, и все это управляется с одной унифицированной платформы. Наши системы масштабируемы и полностью настраиваемы для работы с любым типом транспортных средств, независимо от разнообразия вашего автопарка. Помимо технологий, мы ваши партнеры в области безопасности. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются операторы автопарков, потому что прислушиваемся к ним, принимаем меры и предлагаем решения.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Инновационное облачное решение для увеличения доставки, сервисных звонков или пикапов, эффективно масштабировать и предоставить вашим клиентам идеальный опыт последней мили.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Motive
gomotive.com
Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Samsara
samsara.com
Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab — это ELD без контракта, который помогает компаниям, занимающимся грузовыми перевозками, таким как ваша, проезжать больше миль и зарабатывать больше денег. Наша система, созданная дальнобойщиками для дальнобойщиков, позволяет легче, чем любая другая ELD, увеличивать прибыль каждую неделю, не беспокоясь о долгосрочных обязательствах. Используя удобные для дальнобойщиков функции, такие как «Неправильное вождение», «Раздельные спальные места», «Личная перевозка» и юридические правки, GPSTab помогает предприятиям максимально эффективно использовать часы работы, используя существующие правила FMCSA. Мы также предоставляем вам и вашему бизнесу дополнительные функции и услуги, которые упрощают ежедневное ведение вашего бизнеса: - Никогда не платите скрытые комиссии или штрафы за аннулирование, которые снова возникают в контрактах с нашим ELD без контракта. - Избегайте дорогостоящих потерь из-за кражи, оснастив свой автопарк GPS-трекерами GPSTab, самыми скрытными трекерами на рынке. - Сохраняйте низкие баллы CSA и ограничивайте ответственность после несчастного случая с помощью видеорегистраторов GPSTab, предназначенных для сбора необходимых вам доказательств. - Будьте в курсе потребностей в техническом обслуживании вашего грузовика и избегайте финансовых последствий дорогостоящих поломок с помощью службы диагностики грузовиков. - Устройства Plug-and-Play могут быть доставлены вам в одночасье и могут быть легко установлены за считанные минуты без хлопот, в отличие от других ELD, которые требуют отключения на несколько недель. - Круглосуточная многоязычная поддержка доступна для вас и ваших водителей бесплатно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
LocoNav
loconav.com
LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.
Automile
automile.com
Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.
Detrack
detrack.com
Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
TruckX
truckx.com
TruckX - это комплексное приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание, соблюдение ELD и поддержку безопасности водителей.
PortPro
portpro.io
PortPro — инновационная технологическая компания, меняющая принципы работы отрасли грузоперевозок, предоставляя программное обеспечение для управления перевозками, которое преобразует операции грузоперевозок и грузовых брокеров. Платформы PortPro повышают операционную эффективность и предоставляют отличный опыт для всех, позволяя операторам связи и брокерам сосредоточиться на росте.
Locate2u
locate2u.com
SOCATE2U - это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или обслуживанию. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своего маршрута, улучшить опыт доставки клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для планирования маршрутов. Наше решение предоставляет компаниям все, что им нужно для ведения своего бизнеса по доставке или обслуживанию. В том числе: GPS -отслеживание, обмен местоположением в прямом эфире, управление бронированием, оптимизацию маршрутов, приложение драйвера, уведомления, доказательство доставки, API, настройка и многое другое!
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система технического обслуживания флота, которая поможет вам сохранить весь свой флот в безопасности, соответствовать и на дороге. Кнут вокруг платформы управления флотом соединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: что означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтом, соблюдением требований и времени безотказной работы, чтобы принимать более умные решения для флота. Кнут вокруг поддерживает всю вашу команду - менеджеров, водителей и механиков. Менеджеры флотов: - Мониторинг здоровья флота в рамках панели управления по техническому обслуживанию флота - Установленные графики для профилактического обслуживания - Создание, распределение приоритетов и отслеживания прогресса заказа работы - получайте уведомления о толке, когда дефекты кажутся драйверами: - Выполнять, подписать и представлять ежедневные проверки через наши приложения, которые сразу сообщают о вопросах, которые требуют внимания, сфотографируя и не введены в контекст на их мобильных. Рабочие заказы и дефекты - Документация и отслеживание автоматического рабочего заказа - легко отмечать неисправности, исправленные или рассматриваемые в кнуте вокруг приложения, которое драйверы данных собирают с помощью приложения, которые прилагаются на портал управления обслуживанием флота, где управляющие автопарком могут отслеживать дефекты парка, мониторинг рабочих заказов и наблюдать за обновленными таблицами водителей и лидеров активов. Совокупные данные также подаются в панель обслуживания WHIP вокруг технического обслуживания, поэтому механики могут контролировать дефекты, рабочие заказы и инвентаризацию деталей. Ввица от того, что ваш флот будет соответствовать и помогает водителям получить безопасность домой в конце дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
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