Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения - Чад

Импульс делает сервисный бизнес более прибыльным. Наша облачная программная платформа, работающая на основе подключенной сети аппаратных устройств GPS, дает вам полный финансовый контроль и глубокое оперативное понимание вашего бизнеса. С Momentum вы никогда не будете беспокоиться о трудоемком вводе данных или человеческих ошибках. Сбор данных всегда точный и автоматический. Вот почему Momentum превосходит другие программы. Увеличивайте доход и прибыль. Все, что вам нужно сделать, это подключиться, Momentum сделает все остальное. Объединенная сеть устройств Momentum: транспортные средства, оборудование и экипажи — Eagle One: одно GPS-устройство для транспортных средств, прицепов и тяжелого оборудования. Он доступен с проводом OBD-II или аккумулятором на 12 В. - The Momentum Toolie: отслеживание местоположения и активности с поддержкой Bluetooth для легкого оборудования и инструментов. - The CrewID: отслеживание затрат на рабочую силу, ориентированное на конфиденциальность, которое автоматически фиксирует и рассчитывает все затраты на рабочую силу на местах без ввода данных.