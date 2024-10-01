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Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения - Никарагуа
Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает в себя мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.
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Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Motive
gomotive.com
Motive предоставляет людям, выполняющим физические операции, инструменты, позволяющие сделать их работу более безопасной, продуктивной и прибыльной. Впервые команды по безопасности, эксплуатации и финансам могут управлять своими работниками, транспортными средствами, оборудованием и расходами, связа...
Samsara
samsara.com
Samsara помогает крупнейшим и наиболее сложным производственным организациям расширять возможности сотрудников, экономить топливо и создавать программы безопасности мирового уровня — и все это на единой, простой в использовании, интегрированной платформе. Имея десятки тысяч клиентов в США, Канаде, М...
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — это современная, простая в использовании альтернатива электронным таблицам и устаревшему программному обеспечению для автопарка, которая позволяет вашей команде управлять транспортными средствами и оборудованием из любой точки мира. Получите полную прозрачность своей работы, подотчетность ...
Route4Me
route4me.com
Хаос маршрутизации наконец-то решен. Чрезвычайно простой в использовании планировщик маршрутов Route4Me автоматически планирует маршруты для вашего бизнеса и отправляет их в мобильное приложение со встроенной навигацией. Идеально подходит для обслуживания на местах, продаж на местах, маркетинга на м...
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больш...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для п...
Vimcar
vimcar.de
Отмеченная наградами система отслеживания автопарка Vimcar создана для того, чтобы сэкономить время, деньги и нервы вашей компании. Узнайте сегодня, как ваш бизнес может сэкономить до 15% с Vimcar уже сегодня! Мы предлагаем: - Самостоятельную установку за считанные минуты. - Самые точные данные GPS ...
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших про...
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete — ведущий мировой поставщик IoT-решений в сфере подключенного коммерческого транспорта и управления мобильными сотрудниками. Мы помогаем предприятиям улучшить диспетчеризацию, отслеживание автопарка, соблюдение нормативных требований и управление персоналом на местах для достижения оп...
Tookan
jungleworks.com
Tookan — это мощная готовая платформа управления доставкой, которая позволяет предприятиям модернизировать свои повседневные операции по доставке и сократить накладные расходы. Он поставляется с новейшим технологическим пакетом, который обеспечивает плавную интеграцию между водителями доставки и мен...
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — это единая панель управления для решения всех ваших логистических задач на последней миле. 1. Оптимизируйте тысячи высадок и посадок одновременно. Используйте наш планировщик маршрутов с помощью перетаскивания, чтобы оптимизировать неограниченное количество пересадок по времени, расстоян...
LocoNav
loconav.com
Современные бизнес-операции требуют более эффективного использования автопарков, а также большей безопасности водителей, топлива, грузов, активов и пассажиров. Все это при одновременном обеспечении экономии средств для бизнеса и устойчивости климата. Неуклюжей телематики, созданной десятилетия назад...
Rand McNally
randmcnally.com
Принимайте более разумные решения, которые повысят эффективность всего вашего автопарка с помощью нашей интегрированной универсальной системы управления автопарком. Платформа Rand предлагает решения распространенных проблем, возникающих в автопарках в различных отраслях, благодаря: отслеживанию авто...
Detrack
detrack.com
Максимизируйте прибыль. Автоматизируйте свою последнюю милю Мощное и простое в использовании программное обеспечение для управления доставкой, эффективное для уведомлений о доставке в реальном времени, подтверждения доставки в реальном времени и отслеживания транспортных средств по доступной цене.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — это облачная телематическая технология, которая помогает предприятиям оптимизировать работу автопарка посредством отслеживания активов, планирования технического обслуживания, информационных панелей производительности, оповещений транспортных средств и многого другого. С помощью CalAmp Tele...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — это мощный инструмент оптимизации маршрутов, призванный помочь диспетчерам и водителям устранить головную боль, связанную с логистикой. RoadWarrior Flex предлагает мобильное приложение для четкой связи между водителями и диспетчером, обновления дорожной ситуации в режиме реального врем...
Azuga
azuga.com
Azuga была основана с целью постоянного повышения безопасности и производительности в экосистеме автопарка. Azuga, компания Bridgestone, представляет собой ведущую глобальную платформу для подключенных транспортных средств, помогающую клиентам превращать данные от транспортных средств и водителей в ...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для...
PortPro
portpro.io
PortPro — инновационная технологическая компания, меняющая принципы работы отрасли грузоперевозок, предоставляя программное обеспечение для управления перевозками, которое преобразует операции грузоперевозок и грузовых брокеров. Платформы PortPro повышают операционную эффективность и предоставляют о...
TruckX
truckx.com
TruckX — это ведущая универсальная платформа ELD и управления автопарком для коммерческих автопарков, предоставляющая решения по обеспечению соответствия ELD, отслеживанию активов и видеорегистратору с использованием искусственного интеллекта (безопасность водителя). Наша миссия, которой доверяют бо...
Automile
automile.com
Отслеживание парка и активов с помощью GPS в реальном времени, превышение скорости, маршрутизация, диспетчеризация, холостой ход, поведение при вождении и многое другое. Используется более чем 15 000 предприятий.
Avrios
avrios.com
Avrios использует инновационную технологию искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации повторяющихся задач по вводу данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, что экономит ваше драгоценное время и обеспечивает точность.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — это передовой пакет программного обеспечения для управления доставкой и оптимизации маршрутов. Он предлагает ряд функций и преимуществ для компаний, которым требуется гиперлокальная автоматизация бизнеса и оптимизация доставки клиентам. Мы помогли тысячам компаний в различных отраслях,...
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает доставку «последней мили» для предприятий. Ищете ли вы налаженную сеть независимых водителей-подрядчиков или модернизируете свой опыт доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch обладает уникальны...
FleetGO
fleetgo.com
Технологии начинают играть значительную роль в повседневной деятельности менеджера автопарка. GPS-системы отслеживания автопарка позволяют компаниям начать с нового и более эффективного способа управления автопарком. Удаленное управление вашим автопарком с помощью единой платформы становится следующ...
Alvys
alvys.com
Alvys — это мощная облачная система управления транспортом, разработанная отраслевыми экспертами для революционного повышения эффективности перевозчиков, брокеров и гибридных компаний. Эта универсальная платформа оптимизирует все: от управления нагрузкой и водителями до диспетчеризации и учета. Благ...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном б...
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуата...
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся оптимизировать техническое обслуживание автопарка, минимизировать время простоя, оптимизировать затраты, обеспечить соблюдение требований безопасности и отказаться от бумажных процессов. Интуитивно понятный дизайн Simply Fleet ...
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система обслуживания автопарка Whiparound поможет вам обеспечить безопасность и соответствие требованиям всего вашего автопарка на дороге. Платформа управления автопарком Whiparound объединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одн...
GPSTab
gpstab.com
GPSTab — это ELD без контракта, который помогает компаниям, занимающимся грузовыми перевозками, таким как ваша, проезжать больше миль и зарабатывать больше денег. Наша система, созданная дальнобойщиками для дальнобойщиков, позволяет легче, чем любая другая ELD, увеличивать прибыль каждую неделю, не ...
Cigo Tracker
cigotracker.com
Инновационное облачное решение для увеличения количества доставок, обращений в службу поддержки или получения заказов, эффективного масштабирования и предоставления вашим клиентам идеальных услуг на последней миле.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — это комплексное решение для управления автопарком, предназначенное для управления командами в движении. Наша миссия предельно ясна: предотвращать несчастные случаи до того, как они произойдут, с помощью 360-градусной камеры с искусственным интеллектом, лучших в своем классе систем мон...
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks помогает перевозчикам с более чем 100 водителями сократить нерациональные расходы на сумму 9700 долларов США на одного водителя в год с помощью интеллектуальной автоматизации. BeyondTrucks, объединяющая интеллектуальные технологии, данные и встроенные финансовые услуги, является первой ...
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — это простое в использовании универсальное решение для владельцев коммерческих автомобилей по всему миру. Решения TransportSimple помогают повысить прозрачность бизнеса за счет управления комплексными действиями, такими как техническое обслуживание, рентабельность поездок, документа...
Zubie
zubie.com
Zubie — ваше универсальное телематическое решение. Отслеживайте, оптимизируйте и оптимизируйте работу своего автопарка — все в одном месте. Начните сегодня.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — это решение для водителей, менеджеров автопарков, диспетчеров и менеджеров по безопасности с функциями, которые помогают расставить приоритеты в вопросах безопасности и соблюдения требований, избавиться от бумажной работы и избежать штрафов.
Idelic
idelic.com
Idelic стремится обеспечить наилучшие результаты страхования для транспортной отрасли за счет сочетания процессов и технологий. Объединив Idelic Driver Safety Playbook с Safety Suite®, первой комплексной платформой управления производительностью водителей, Idelic помогает консолидировать существующи...
Record360
record360.com
Record360 предлагает программное обеспечение для цифровой документации состояния, управления состоянием активов и управления претензиями.
Tenna
tenna.com
Опираясь на более чем 100-летний опыт работы в строительной отрасли, компания Tenna была создана, чтобы произвести революцию в работе строительного оборудования и автопарка. Tenna — единственная система управления оборудованием, созданная специально для строительной отрасли и адаптированная для реше...
Momentum IoT
momentumiot.com
Импульс делает сервисный бизнес более прибыльным. Наша облачная программная платформа, работающая на основе подключенной сети аппаратных устройств GPS, дает вам полный финансовый контроль и глубокую операционную аналитику вашего бизнеса. С Momentum вы никогда не будете беспокоиться о трудоемком ввод...
Geotab
geotab.com
Geotab — это комплексное решение для управления автопарком, которое меняет транспортную и логистическую отрасли. От закупки транспортных средств до их утилизации, Geotab предоставляет телематические и управленческие функции, необходимые операторам автопарков малого, среднего и корпоративного транспо...
Lytx
lytx.com
Lytx — мировой лидер в области технологий управления автопарком. Наши решения используют возможности видео, чтобы дать возможность водителям и автопаркам работать безопаснее, эффективнее, продуктивнее и прибыльнее, чтобы они могли преуспевать в современной конкурентной среде. Через платформу Lytx пр...
Clue Insights
getclue.com
Clue — это простое, эффективное и настраиваемое программное обеспечение для управления строительным оборудованием. Разработанное специально для тяжелой строительной отрасли, оно легко интегрируется в существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную отдачу. Почему Клю? - Полная совмест...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвр...