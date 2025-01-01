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Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.
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Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Motive
gomotive.com
Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.
Samsara
samsara.com
Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.
Detrack
detrack.com
Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
Rand McNally
randmcnally.com
Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.
LocoNav
loconav.com
LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.
Azuga
azuga.com
Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.
Automile
automile.com
Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.
Lytx
lytx.com
Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.
TruckX
truckx.com
TruckX - это комплексное приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание, соблюдение ELD и поддержку безопасности водителей.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.
PortPro
portpro.io
PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.
Alvys
alvys.com
Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств, инспекции и отчеты для повышения эффективности работы.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.
Zubie
zubie.com
Zubie — приложение для управления автопарками, обеспечивающее отслеживание GPS, мониторинг состояния автомобилей и анализ производительности водителей.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker — приложение для отслеживания доставки в реальном времени, обеспечивающее прозрачность и точные ETA для повышения удовлетворенности клиентов.
Avrios
avrios.com
Avrios использует искусственный интеллект для автоматизации ввода данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, экономя время и обеспечивая точность.
Nauto
nauto.com
Nauto — это система мониторинга автопарков на основе ИИ, которая анализирует поведение водителей и повышает безопасность в реальном времени.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit — это платформа для оптимизации последней мили доставки, предлагающая инструменты для управления автопарком и отслеживания доставки в реальном времени.
Record360
record360.com
Record360 - приложение для цифровой документации состояния активов и управления претензиями, упрощающее процессы проверки и управления оборудованием.
Tenna
tenna.com
Tenna - это платформа для управления строительным оборудованием и автопарком, обеспечивающая отслеживание и анализ данных для повышения эффективности и безопасности.
Geotab
geotab.com
Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - это платформа для управления обслуживанием автопарков, позволяющая отслеживать техническое состояние, проводить проверки и управлять работой с заказами.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab - это удобный инструмент для управления автопарком и отслеживания местоположения грузовиков с использованием GPS-технологий.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics - это приложение для управления автопарком, которое повышает безопасность и эффективность через технологии мониторинга и анализа данных.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
Приложение BeyondTrucks помогает компаниям с более чем 100 водителями снизить затраты на $9700 в год на каждого водителя за счет автоматизации процессов.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — приложение для управления коммерческим транспортом, включая отслеживание, обслуживание и распределение поездок между водителями.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad - приложение для управления часами обслуживания (HOS), которое помогает водителям и диспетчерам следить за соблюдением правил и оптимизировать маршруты.
Idelic
idelic.com
Idelic - приложение для управления производительностью водителей и автопарком, объединяющее данные для повышения безопасности и снижения затрат на страхование.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT — облачная платформа для управления автопарком, обеспечивающая автоматизированный контроль за расходами и эффективностью бизнеса.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights — платформа для управления проектами в строительстве, позволяющая отслеживать активы и оптимизировать ресурсы с помощью аналитики в реальном времени.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal - приложение для управления автопарком, упрощающее отслеживание затрат, оборудования и обслуживания транспортных средств в режиме реального времени.
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