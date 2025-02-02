Программное обеспечение для управления автопарком - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар

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Программное обеспечение для управления автопарком позволяет предприятиям контролировать, отслеживать и создавать подробные отчеты о производительности своего автопарка. Оно помогает оптимизировать маршруты движения, управлять запасами транспортных средств и проводить анализ затрат, а также отслеживать эффективность работы водителей. Программное обеспечение часто включает мобильные функции для обновления и связи в режиме реального времени, что позволяет менеджерам и сотрудникам автопарка эффективно сотрудничать и улучшать операции по доставке. Обычно программное обеспечение для управления автопарком используется в сочетании с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как системы управления складами, программное обеспечение для управления запасами и приложения для планирования маршрутов. Он также интегрируется с финансовым программным обеспечением, CRM-системами и решениями для управления заказами.
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Azuga
azuga.com
Azuga была основана с целью постоянного повышения безопасности и производительности в экосистеме автопарка. Azuga, компания Bridgestone, представляет собой ведущую глобальную платформу для подключенных транспортных средств, помогающую клиентам превращать данные от транспортных средств и водителей в аналитические данные, которые улучшают работу и безопасность, одновременно снижая затраты и риски. Azuga предоставляет инновационные комплексные решения для коммерческих автопарков, государственных учреждений, страховых компаний и поставщиков автомобильной промышленности посредством комплексного подхода, основанного на аппаратных технологиях, приложениях для управления автопарком, геймификации водителей, видеотелематике и анализе данных. Отмеченное наградами решение Azuga Fleet обслуживает более 13 000 коммерческих автопарков, от малых до крупных предприятий. Штаб-квартира Azuga находится во Фримонте, штат Калифорния, а офисы расположены по всему миру.
Samsara
samsara.com
Samsara помогает крупнейшим и наиболее сложным производственным организациям расширять возможности сотрудников, экономить топливо и создавать программы безопасности мирового уровня — и все это на единой, простой в использовании, интегрированной платформе. Имея десятки тысяч клиентов в США, Канаде, Мексике и Европе, Samsara является гордым технологическим партнером для людей, которые поддерживают нашу глобальную экономику, включая ведущие мировые организации в сфере строительства, транспорта и складирования, выездного обслуживания, производства. , розничная торговля, логистика и госсектор. Миссия компании — повысить безопасность, эффективность и устойчивость операций, лежащих в основе мировой экономики.
Rand McNally
randmcnally.com
Принимайте более разумные решения, которые повысят эффективность всего вашего автопарка с помощью нашей интегрированной универсальной системы управления автопарком. Платформа Rand предлагает решения распространенных проблем, возникающих в автопарках в различных отраслях, благодаря: отслеживанию автопарка и транспортных средств, отслеживанию активов и оборудования, мониторингу данных транспортных средств и управлению топливом, настраиваемым рабочим процессам, отчетам и оповещениям, повышению безопасности благодаря телематике, соблюдению отраслевых норм.
Lytx
lytx.com
Lytx — мировой лидер в области технологий управления автопарком. Наши решения используют возможности видео, чтобы дать возможность водителям и автопаркам работать безопаснее, эффективнее, продуктивнее и прибыльнее, чтобы они могли преуспевать в современной конкурентной среде. Через платформу Lytx прямые клиенты и реселлеры получают доступ к нашим настраиваемым услугам и программам, охватывающим безопасность водителей, обнаружение рисков, отслеживание автопарка, соблюдение требований, профилактическое обслуживание и управление топливом. Используя крупнейшую в мире базу данных водителей, а также запатентованные технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, мы помогаем защитить и соединить тысячи автопарков и 1,6 миллиона водителей в более чем 60 странах мира.
Geotab
geotab.com
Geotab — это комплексное решение для управления автопарком, которое меняет транспортную и логистическую отрасли. От закупки транспортных средств до их утилизации, Geotab предоставляет телематические и управленческие функции, необходимые операторам автопарков малого, среднего и корпоративного транспорта для повышения безопасности, сокращения затрат и достижения целей корпоративной устойчивости. Более 2,6 миллиона подписчиков в 130 странах мира полагаются на проверенное SaaS-решение Geotab для управления автопарком.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — это облачная телематическая технология, которая помогает предприятиям оптимизировать работу автопарка посредством отслеживания активов, планирования технического обслуживания, информационных панелей производительности, оповещений транспортных средств и многого другого. С помощью CalAmp Telematics Cloud безопасно подключите все свои активы и объедините телематические данные на единой платформе. Получите доступ к данным в реальном времени и историческим данным и передавайте их в свои собственные приложения и системы для улучшения видимости, безопасности, обслуживания, соответствия требованиям и эффективности.
Momentum IoT
momentumiot.com
Импульс делает сервисный бизнес более прибыльным. Наша облачная программная платформа, работающая на основе подключенной сети аппаратных устройств GPS, дает вам полный финансовый контроль и глубокое оперативное понимание вашего бизнеса. С Momentum вы никогда не будете беспокоиться о трудоемком вводе данных или человеческих ошибках. Сбор данных всегда точный и автоматический. Вот почему Momentum превосходит другие программы. Увеличивайте доход и прибыль. Все, что вам нужно сделать, это подключиться, Momentum сделает все остальное. Объединенная сеть устройств Momentum: транспортные средства, оборудование и экипажи — Eagle One: одно GPS-устройство для транспортных средств, прицепов и тяжелого оборудования. Он доступен с проводом OBD-II или аккумулятором на 12 В. - The Momentum Toolie: отслеживание местоположения и активности с поддержкой Bluetooth для легкого оборудования и инструментов. - The CrewID: отслеживание затрат на рабочую силу, ориентированное на конфиденциальность, которое автоматически фиксирует и рассчитывает все затраты на рабочую силу на местах без ввода данных.
Tenna
tenna.com
Опираясь на более чем 100-летний опыт работы в строительной отрасли, компания Tenna была создана, чтобы произвести революцию в работе строительного оборудования и автопарка. Tenna — единственная система управления оборудованием, созданная специально для строительной отрасли и адаптированная для решения конкретных задач, с которыми она сталкивается, с помощью GPS-координат, эффективных данных и отчетов. Из тяжелого железа; транспортным средствам и среднегабаритной технике; Для навесного оборудования, небольших инструментов и расходных материалов Tenna предоставляет полный обзор всего парка строительной техники на одной платформе, которая также интегрируется с различными бизнес-ERP и системами управления проектами. В полевых условиях пользователи Tenna получают больший контроль над использованием оборудования, расчетом стоимости работ и лучшим контролем над требованиями безопасности и соответствия требованиям. В офисе пользователи Tenna имеют полную видимость и улучшенную связь с полем, цехом и между отделами. Результатом является возможность принимать обоснованные решения, расширять бизнес и выполнять работу более продуктивно и прибыльно. Для получения дополнительной информации посетите www.tenna.com.
Record360
record360.com
Record360 предлагает программное обеспечение для цифровой документации состояния, управления состоянием активов и управления претензиями.
Alvys
alvys.com
Alvys — это мощная облачная система управления транспортом, разработанная отраслевыми экспертами для революционного повышения эффективности перевозчиков, брокеров и гибридных компаний. Эта универсальная платформа оптимизирует все: от управления нагрузкой и водителями до диспетчеризации и учета. Благодаря более чем 100 бесшовным интеграциям (включенным в каждую подписку) Alvys объединяет все ваши системы в один интуитивно понятный рабочий процесс, устраняя фрагментацию, ошибки и необходимость постоянного переключения приложений. Ключевые особенности: - Бесшовное подключение EDI - Учет в один клик с автоматическими электронными проверками - Автоматическое создание нагрузки - Расширенные инструменты защиты от мошенничества и безопасности - Комплексная аналитика и отчетность - Гибкие контракты и бесплатная адаптация Проверенные результаты от реальных пользователей: - Увеличение среднего объема нагрузки на 22 % в течение 4 месяцев - Время создания нагрузки сокращается на 12+ минут на каждую загрузку - Ежегодная экономия более 120 тысяч долларов США за счет снижения накладных расходов - Новые сотрудники принимаются на работу всего за 1 неделю Сочетая передовые облачные технологии, легкую интеграцию EDI и десятилетия отраслевого опыта, Alvys расширяет возможности автотранспортным компаниям унифицированное экономичное решение для оптимизации операций и ускорения роста. Почувствуйте будущее управления транспортом. Запросите бесплатную демо-версию Alvys сегодня на Alvys.com!
Idelic
idelic.com
Idelic стремится обеспечить наилучшие результаты страхования для транспортной отрасли за счет сочетания процессов и технологий. Объединив Idelic Driver Safety Playbook с Safety Suite®, первой комплексной платформой управления производительностью водителей, Idelic помогает консолидировать существующие данные и системы водителей в одну оптимизированную платформу, анализировать их с помощью запатентованных моделей машинного обучения и принимать меры по скрытым действиям. идеи. Наш расширенный список наблюдения за водителями на основе искусственного интеллекта в сочетании с надежной интеграционной сетью и проверенными планами обучения водителей делает программу Idelic наиболее активным и эффективным способом снижения затрат на страхование, уменьшения ответственности, предотвращения аварий и сокращения текучести кадров.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — это решение для водителей, менеджеров автопарков, диспетчеров и менеджеров по безопасности с функциями, которые помогают расставить приоритеты в вопросах безопасности и соблюдения требований, избавиться от бумажной работы и избежать штрафов.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — это мощный инструмент оптимизации маршрутов, призванный помочь диспетчерам и водителям устранить головную боль, связанную с логистикой. RoadWarrior Flex предлагает мобильное приложение для четкой связи между водителями и диспетчером, обновления дорожной ситуации в режиме реального времени, позволяющие соответствующим образом корректировать маршрут, оптимизацию маршрута до 500 остановок в день, регистрацию водителей и обновленную информацию о ходе работы, FedEx и Загрузка манифеста Ontrac, а также подтверждение доставки.
Clue Insights
getclue.com
Clue — это простое, эффективное и настраиваемое программное обеспечение для управления строительным оборудованием. Разработанное специально для тяжелой строительной отрасли, оно легко интегрируется в существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную отдачу. Почему Клю? - Полная совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематических услуг и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и другими. - Бесшовная системная интеграция: безупречная совместимость с такими основными системами, как Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint и большинством систем CMMS и ERP, обеспечивая оптимизацию операций. - Быстрое и гибкое внедрение: предлагает быстрое и безопасное развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные эксплуатационные преимущества. - Индивидуально для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований к рабочему процессу. Выбирайте Clue, чтобы упростить и улучшить управление вашим строительным оборудованием, гарантируя бесперебойную, эффективную и индивидуализированную эксплуатацию.
Zubie
zubie.com
Zubie — ваше универсальное телематическое решение. Отслеживайте, оптимизируйте и оптимизируйте работу своего автопарка — все в одном месте. Начните сегодня.
FleetGO
fleetgo.com
Технологии начинают играть значительную роль в повседневной деятельности менеджера автопарка. GPS-системы отслеживания автопарка позволяют компаниям начать с нового и более эффективного способа управления автопарком. Удаленное управление вашим автопарком с помощью единой платформы становится следующим лучшим решением в области управления автопарком.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch упрощает доставку «последней мили» для предприятий. Ищете ли вы налаженную сеть независимых водителей-подрядчиков или модернизируете свой опыт доставки с помощью масштабируемого программного обеспечения для планирования для ваших собственных транспортных средств, Dispatch обладает уникальными возможностями, чтобы стать вашим партнером по доставке, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что наиболее важно для вашего бизнеса. Наша технология доставки позволяет вам доставлять больше* вашим клиентам.
Nauto
nauto.com
Система отслеживания автопарка Nauto в салоне использует искусственный интеллект для оценки водителя, транспортного средства и дороги впереди, чтобы обнаружить и научить отвлеченного и агрессивного вождения в режиме реального времени.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — это простое в использовании универсальное решение для владельцев коммерческих автомобилей по всему миру. Решения TransportSimple помогают повысить прозрачность бизнеса за счет управления комплексными действиями, такими как техническое обслуживание, рентабельность поездок, документация и многое другое, например интеграция API с другим программным обеспечением для облегчения вашей работы. Владельцы бизнеса могут легко управлять всем процессом поездки и назначать поездки соответствующим водителям из системы.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — это передовой пакет программного обеспечения для управления доставкой и оптимизации маршрутов. Он предлагает ряд функций и преимуществ для компаний, которым требуется гиперлокальная автоматизация бизнеса и оптимизация доставки клиентам. Мы помогли тысячам компаний в различных отраслях, включая логистику и курьерскую деятельность, электронную коммерцию, розничную торговлю, продукты питания и напитки, услуги прачечной, аптеку, автоматизировать их бизнес-операции. Программное обеспечение и приложения поддерживают более 18 языков.
Avrios
avrios.com
Avrios использует инновационную технологию искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации повторяющихся задач по вводу данных, таких как обработка счетов и лизинговых документов, что экономит ваше драгоценное время и обеспечивает точность.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks помогает перевозчикам с более чем 100 водителями сократить нерациональные расходы на сумму 9700 долларов США на одного водителя в год с помощью интеллектуальной автоматизации. BeyondTrucks, объединяющая интеллектуальные технологии, данные и встроенные финансовые услуги, является первой платформой автоматизации процессов грузоперевозок, которая плавно связывает операции, финансы и людей. BeyondTrucks соответствует стандарту SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — это комплексное решение для управления автопарком, предназначенное для управления командами в движении. Наша миссия предельно ясна: предотвращать несчастные случаи до того, как они произойдут, с помощью 360-градусной камеры с искусственным интеллектом, лучших в своем классе систем мониторинга водителей, систем предотвращения столкновений и углубленного анализа данных, и все это управляется с одной унифицированной платформы. Наши системы масштабируемы и полностью настраиваемы для работы с любым типом транспортных средств, независимо от разнообразия вашего автопарка. Помимо технологий, мы ваши партнеры в области безопасности. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются операторы автопарков, потому что прислушиваемся к ним, принимаем меры и предлагаем решения.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Инновационное облачное решение для увеличения количества доставок, обращений в службу поддержки или получения заказов, эффективного масштабирования и предоставления вашим клиентам идеальных услуг на последней миле.
Detrack
detrack.com
Максимизируйте прибыль. Автоматизируйте свою последнюю милю Мощное и простое в использовании программное обеспечение для управления доставкой, эффективное для уведомлений о доставке в реальном времени, подтверждения доставки в реальном времени и отслеживания транспортных средств по доступной цене.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — это современная, простая в использовании альтернатива электронным таблицам и устаревшему программному обеспечению для автопарка, которая позволяет вашей команде управлять транспортными средствами и оборудованием из любой точки мира. Получите полную прозрачность своей работы, подотчетность своей команды и принимайте решения на основе данных, которым вы можете доверять.
Motive
gomotive.com
Motive предоставляет людям, выполняющим физические операции, инструменты, позволяющие сделать их работу более безопасной, продуктивной и прибыльной. Впервые команды по безопасности, эксплуатации и финансам могут управлять своими работниками, транспортными средствами, оборудованием и расходами, связанными с автопарком, в единой системе. Motive обслуживает более 120 000 клиентов, от малого бизнеса до предприятий из списка Fortune 500, таких как Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal и Maersk, в широком спектре отраслей, включая транспорт и логистику, строительство, энергетику, выездное обслуживание, производство, сельское хозяйство, продукты питания и напитки, розничная торговля, услуги по утилизации отходов и государственный сектор.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для получателей. Onfleet каждую неделю обеспечивает миллионы доставок для тысяч предприятий, начиная от доставки продуктов питания, ресторанов и цветов и заканчивая аптеками и компаниями электронной коммерции. Onfleet базируется в Сан-Франциско, Калифорния.
Route4Me
route4me.com
Хаос маршрутизации наконец-то решен. Чрезвычайно простой в использовании планировщик маршрутов Route4Me автоматически планирует маршруты для вашего бизнеса и отправляет их в мобильное приложение со встроенной навигацией. Идеально подходит для обслуживания на местах, продаж на местах, маркетинга на местах, мерчандайзинга на местах, управления территориями и любого бизнеса, требующего оптимизации на последней миле. Route4Me предоставляет наиболее используемое в мире программное обеспечение для определения последовательности маршрутов и оптимизации маршрутов для малого бизнеса и предприятий более чем 40 000 клиентов. Route4Me поддерживает интеграцию с поставщиками телематических услуг, такими как Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga и многими другими!
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — это программное обеспечение для управления автопарком, разработанное специально для владельцев автопарков. Владельцы автопарков теперь могут легко планировать, оптимизировать и назначать своим водителям более быстрые маршруты в соответствии с их приоритетом. Zeo также входит в число лучших программных приложений для управления доставкой, планирования маршрутов и управления транспортировкой. Что отличает Zeo Route Planner от других? Владельцы автопарков могут добавлять массовые водители одним нажатием кнопки и отслеживать своих водителей в режиме реального времени. Владельцы автопарков могут назначить маршрут конкретному водителю. Zeo предоставит вам самый быстрый и лучший маршрут, который сэкономит вам время и деньги. Компании, специализирующиеся на доставке, желающие начать предлагать доставку или нуждающиеся в совершенствовании своих операций по доставке, выбирают Zeo Route Planner. Добавляя водителей в список, владельцы автопарков также могут добавлять сведения о водителях, назначать водителей базовым магазинам, назначать водителей транспортным средствам и устанавливать время начала и окончания работы водителей. Легкое планирование и оптимизация маршрута: водители могут иметь доступ к приложениям Android и iOS, чтобы увидеть кратчайший возможный маршрут. Лучше планируйте свои маршруты и экономьте до 2 часов в каждой поездке. Владельцы и водители автопарков могут создавать неограниченное количество маршрутов без каких-либо обязательств по использованию. Вы также можете определить навыки отдельных водителей, проложить маршруты с помощью Excel и добиться оптимизации на основе навыков. Универсальные методы ввода местоположения. Вы также можете добавить несколько местоположений, загрузив файл Excel или используя нашу функцию сканирования изображений. Повышайте эффективность маршрутов, легко масштабируйте и упрощайте планирование маршрутов доставки с помощью самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. При распределении маршрутов владельцы автопарка также могут добавлять идентификаторы транспортных средств — имя и номер, вместимость транспортного средства, вес посылки и объем посылки вместе со стоимостью. Владельцы автопарков могут напрямую общаться со своими водителями на маршруте и отслеживать их местоположение в реальном времени. Владельцы автопарков также могут отправлять клиентам обновления в режиме реального времени и обеспечивать лучшее обслуживание клиентов. Вы также можете получить подтверждение доставки после доставки курьером. Как только заказы будут доставлены, вы сможете получить подробное представление обо всех маршрутах, созданных на сегодняшний день, а также краткий обзор по номеру. количество выполненных остановок, начальное и конечное местоположения, назначенный водитель. Когда дело доходит до модели ценообразования, владельцы автопарков обязаны платить за место, а не за водителя. Вы можете воспользоваться лучшим обслуживанием клиентов, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Наша команда отвечает на каждый запрос менее чем за 2 часа. Zeo предлагает вам возможность интеграции с некоторым программным обеспечением, таким как Zapier и Shopify, что делает вашу задачу более автоматизированной и простой. Вы можете узнать об интеграции Zapier здесь: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations. Откройте для себя преимущества Zeo Route Planner, посетив наш веб-сайт: https://zeorouteplanner.com/ Забронируйте бесплатно демонстрация с нашими экспертами, чтобы воочию убедиться, как Zeo может революционизировать управление вашим автопарком и поднять ваши операции по доставке на новую высоту. В Zeo мы предлагаем трансформацию вашего управления и оптимизации вашего автопарка. Присоединяйтесь к числу компаний, которые уже получают выгоду от самого популярного в мире приложения для водителей и программного обеспечения для доставки. Сделайте разумный выбор для своего автопарка — выберите Zeo Route Planner.
Vimcar
vimcar.de
Отмеченная наградами система отслеживания автопарка Vimcar создана для того, чтобы сэкономить время, деньги и нервы вашей компании. Узнайте сегодня, как ваш бизнес может сэкономить до 15% с Vimcar уже сегодня! Мы предлагаем: - Самостоятельную установку за считанные минуты. - Самые точные данные GPS на рынке. - Гибкие цены от 7,90 фунтов стерлингов.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больших данных.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab — это ELD без контракта, который помогает компаниям, занимающимся грузовыми перевозками, таким как ваша, проезжать больше миль и зарабатывать больше денег. Наша система, созданная дальнобойщиками для дальнобойщиков, позволяет легче, чем любая другая ELD, увеличивать прибыль каждую неделю, не беспокоясь о долгосрочных обязательствах. Используя удобные для дальнобойщиков функции, такие как «Неправильное вождение», «Раздельные спальные места», «Личная перевозка» и юридические правки, GPSTab помогает предприятиям максимально эффективно использовать часы работы, используя существующие правила FMCSA. Мы также предоставляем вам и вашему бизнесу дополнительные функции и услуги, которые упрощают ежедневное ведение вашего бизнеса: - Никогда не платите скрытые комиссии или штрафы за аннулирование, которые снова возникают в контрактах с нашим ELD без контракта. - Избегайте дорогостоящих потерь из-за кражи, оснастив свой автопарк GPS-трекерами GPSTab, самыми скрытными трекерами на рынке. - Сохраняйте низкие баллы CSA и ограничивайте ответственность после несчастного случая с помощью видеорегистраторов GPSTab, предназначенных для сбора необходимых вам доказательств. - Будьте в курсе потребностей в техническом обслуживании вашего грузовика и избегайте финансовых последствий дорогостоящих поломок с помощью службы диагностики грузовиков. - Устройства Plug-and-Play могут быть доставлены вам в одночасье и могут быть легко установлены за считанные минуты без хлопот, в отличие от других ELD, которые требуют отключения на несколько недель. - Круглосуточная многоязычная поддержка доступна для вас и ваших водителей бесплатно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
LocoNav
loconav.com
Современные бизнес-операции требуют более эффективного использования автопарков, а также большей безопасности водителей, топлива, грузов, активов и пассажиров. Все это при одновременном обеспечении экономии средств для бизнеса и устойчивости климата. Неуклюжей телематики, созданной десятилетия назад, недостаточно. Узнайте, что нужно, чтобы ваш бизнес развивался. В LocoNav мы стремимся демократизировать доступ к технологиям автопарка для всех отраслей, в которых используются коммерческие автомобили. Благодаря комплексной экосистеме управления операциями автопарка LocoNav на базе искусственного интеллекта и Интернета вещей вы можете вывести свои операции на совершенно новый уровень. Отслеживайте, контролируйте, контролируйте и управляйте всем, что вам нужно для обеспечения безопасной и эффективной работы вашего автопарка. Наш пакет SaaS-решений помогает предприятиям во всем мире оптимизировать использование активов, сократить эксплуатационные расходы и улучшить поведение водителей. Владельцы и операторы автопарков помогают увеличить чистую прибыль, принимая решительные меры на основе предупреждений в реальном времени, обширных данных и аналитики, а также автоматизации процессов для экономии времени и денег. Мы расширяем возможности бизнеса по всему миру.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — это единая панель управления для решения всех ваших логистических задач на последней миле. 1. Оптимизируйте тысячи высадок и посадок одновременно. Используйте наш планировщик маршрутов с помощью перетаскивания, чтобы оптимизировать неограниченное количество пересадок по времени, расстоянию или расходам. Сравните стоимость маршрутов и каждый раз выбирайте наиболее экономичную стратегию. 2. Создайте транспортные этикетки. Track-POD создаст транспортные этикетки для ваших заказов и товаров. Распечатайте этикетки и попросите своих курьеров подтвердить загрузку и доставку с помощью нашего бесплатного приложения для сканирования штрих-кодов. 3. Избавьтесь от звонков и бумажной работы. Уведомляйте клиентов о предстоящих поставках, сборах или выездном обслуживании с помощью уведомлений по SMS или электронной почте. Поделившись ссылкой для отслеживания в реальном времени с динамическим расчетным временем прибытия, вы исключаете каждый звонок о статусе заказов. 4. Настройка ePOD PDF Мы предлагаем настраиваемый шаблон подтверждения доставки для любого плана подписки. Используйте неограниченное количество настраиваемых полей, чтобы указать всю необходимую информацию, и делитесь PDF-файлами ePOD с клиентами. 5. Доставляйте вовремя и в полном объёме. Приложение Track-POD Driver поддерживает частичную доставку, чрезмерную поставку и настраиваемые причины отклонения для каждого сценария логистики B2C и B2B. Вы даже можете использовать наложенный платеж (COD), чтобы предложить клиентам больше вариантов оплаты. 6. Доступ к аналитике за 2 года. Track-POD поставляется с аналитической панелью, на которой хранятся данные о производительности за 2 года. Проверяйте статистику водителя, сравнивайте запланированное и фактическое время и расстояние, а также загружайте наши встроенные отчеты для анализа экономии затрат.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete — ведущий мировой поставщик IoT-решений в сфере подключенного коммерческого транспорта и управления мобильными сотрудниками. Мы помогаем предприятиям улучшить диспетчеризацию, отслеживание автопарка, соблюдение нормативных требований и управление персоналом на местах для достижения оптимальной производительности активов и ресурсов. Мы постоянно совершенствуем нашу платформу Интернета вещей, чтобы наши клиенты и партнеры могли воспользоваться новейшими технологиями и отраслевыми возможностями. Fleet Complete позволяет вам: - Отслеживать и управлять транспортными средствами, оборудованием и удаленным персоналом вашего автопарка практически в режиме реального времени. - Контролировать поведение водителей и фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью видеорегистраторов. - Соблюдать требования ELD с помощью приложения BigRoad. - Отслеживать данные двигателя, чтобы сократить расходы. расходы на техническое обслуживание, расход топлива и другие эксплуатационные расходы. Управляйте заказами на работу в электронном виде и отправляйте их ближайшему доступному водителю.
Tookan
jungleworks.com
Tookan — это мощная готовая платформа управления доставкой, которая позволяет предприятиям модернизировать свои повседневные операции по доставке и сократить накладные расходы. Он поставляется с новейшим технологическим пакетом, который обеспечивает плавную интеграцию между водителями доставки и менеджерами. Tookan дает полный контроль команде администраторов для отслеживания операций в режиме реального времени, предоставляя всесторонний обзор эффективности и рабочей нагрузки полевых сил. Предприятия использовали Tookan для: · Оцифровки операций доставки последней мили · Отслеживания автопарка в реальном времени и оптимизации маршрутов. · Интегрируйте API Tookan для автоматизации операции доставки. · Управление персоналом Tookan предоставляет администраторам и менеджерам возможность видеть все бизнес-операции с высоты птичьего полета и помогает оптимизировать маршруты, распределять ресурсы и беспрепятственно отслеживать агентов и задачи. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.jungleworks.com/tookan.
TruckX
truckx.com
TruckX — это ведущая универсальная платформа ELD и управления автопарком для коммерческих автопарков, предоставляющая решения по обеспечению соответствия ELD, отслеживанию активов и видеорегистратору с использованием искусственного интеллекта (безопасность водителя). Наша миссия, которой доверяют более 100 000 водителей, состоит в том, чтобы сделать управление автопарком бесперебойным и эффективным, подкрепляя его отличной поддержкой клиентов, на которую вы можете положиться. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем-оператором или менеджером большого автопарка, мы предлагаем передовые технологические решения в сочетании с удобным программным обеспечением, адаптированным к вашим уникальным потребностям. Наша многоязычная служба поддержки клиентов по вызову готова помочь вам на 6 языках, круглосуточно и без выходных, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге вперед. Многофункциональный набор решений по управлению автопарком TruckX революционизирует управление и эксплуатацию автопарка, упрощая утомительные рабочие процессы и позволяя менеджерам автопарка и владельцам-операторам уделять приоритетное внимание безопасности водителей и повышать эффективность автопарка. Откройте для себя будущее управления автопарком с TruckX! Посетите нас на TruckX.com или позвоните по телефону 650-600-6007, чтобы узнать больше.
PortPro
portpro.io
PortPro — инновационная технологическая компания, меняющая принципы работы отрасли грузоперевозок, предоставляя программное обеспечение для управления перевозками, которое преобразует операции грузоперевозок и грузовых брокеров. Платформы PortPro повышают операционную эффективность и предоставляют отличный опыт для всех, позволяя операторам связи и брокерам сосредоточиться на росте.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для планирования маршрутов. Наше решение предоставляет компаниям все необходимое для ведения бизнеса по доставке или обслуживанию. Включает: GPS-слежение, совместное использование местоположения в реальном времени, управление бронированием, оптимизацию маршрутов, приложение для драйверов, уведомления, подтверждение доставки, API, настройку и многое другое!
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система обслуживания автопарка Whiparound поможет вам обеспечить безопасность и соответствие требованиям всего вашего автопарка на дороге. Платформа управления автопарком Whiparound объединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: это означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтами, соблюдением требований и временем безотказной работы, для принятия более разумных решений для автопарка. Whiparound поддерживает всю вашу команду — менеджеров, водителей и механиков. МЕНЕДЖЕРЫ АВТОПАРКОВ: - Отслеживайте состояние автопарка с помощью панели аналитики технического обслуживания автопарка. - Устанавливайте графики профилактического обслуживания. - Создавайте, расставляйте приоритеты и отслеживайте ход выполнения рабочих заданий. - Получайте push-уведомления при появлении дефектов. ВОДИТЕЛИ: - Выполняйте, подписывайте и отправляйте ежедневные проверки через наш DOT. -совместимое приложение - Немедленно сообщайте о проблемах, требующих внимания технического обслуживания, путем захвата фотографий и преобразования голоса в текст на своих мобильных устройствах - Получайте push-уведомления, если проверки отсутствуют или не завершены. МЕХАНИКА: - Push-уведомления о новых рабочих заданиях и дефектах - Автоматическое документирование рабочих заданий и отслеживание — легко отмечайте неисправности как исправленные или устраненные в приложении Whiparound. Данные, которые драйверы собирают с помощью приложения, обеспечивают работу портала управления техническим обслуживанием автопарка, где менеджеры автопарка могут отслеживать дефекты в масштабе всего автопарка, отслеживать рабочие задания и наблюдать за обновленными драйверами и таблицы лидеров активов. Агрегированные данные также передаются на панель технического обслуживания Whiparound, чтобы механики могли отслеживать дефекты, рабочие задания и наличие запасных частей. Whiparound обеспечивает соответствие вашего автопарка требованиям и помогает водителям безопасно добраться домой в конце дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся оптимизировать техническое обслуживание автопарка, минимизировать время простоя, оптимизировать затраты, обеспечить соблюдение требований безопасности и отказаться от бумажных процессов. Интуитивно понятный дизайн Simply Fleet позволяет легко и просто осуществлять интеллектуальное обслуживание автопарка. Ключевые особенности: Управление техническим обслуживанием: планируйте профилактическое обслуживание, получайте своевременные уведомления о ремонте и управляйте записями обслуживания в электронном виде, сводя к минимуму время простоя оборудования и транспортных средств. Повышенная безопасность и соответствие требованиям: используйте автоматизированные формы проверки с неограниченным количеством задач, чтобы гарантировать регулярные проверки перед поездкой, способствовать созданию безопасной рабочей среды и соблюдению правил. Отслеживание топливной эффективности: отслеживайте расход топлива и пробег, выявляйте чрезмерное потребление и реализуйте стратегии по снижению затрат на топливо. Безбумажные операции. Избавьтесь от хлопот с документами с помощью цифрового решения для сервисных записей, счетов-фактур и различных форм, повышая эффективность и доступность данных. Идеально подходит для: Малого и среднего бизнеса: План Essential предназначен для тех, у кого ограниченный автопарк, предлагая основные функции по доступной цене. Растущий бизнес. Расширенный план предоставляет дополнительные функции, такие как управление заказами на работу и отслеживание поездок, что способствует лучшей организации по мере расширения вашего автопарка.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
Automile
automile.com
Отслеживание парка и активов с помощью GPS в реальном времени, превышение скорости, маршрутизация, диспетчеризация, холостой ход, поведение при вождении и многое другое. Используется более чем 15 000 предприятий.
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