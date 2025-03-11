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Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT — приложение для управления автопарком, оптимизирующее расходы, техническое обслуживание и мониторинг транспортных средств.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - это платформа для управления обслуживанием автопарков, позволяющая отслеживать техническое состояние, проводить проверки и управлять работой с заказами.
Clue Insights
getclue.com
Подсказка - это программное обеспечение для управления строительным оборудованием, которое бесшовное, эффективное и настраиваемое. Приспособленная для тяжелой строительной отрасли, он легко интегрируется в ваши существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную ценность. Почему подсказка? - Общая совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематики и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и многое другое. - Бесплатная интеграция системы: безупречно соответствует основным системам, таким как Equipment360, HeavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, EMAINT и большинство CMMS и ERP -систем, обеспечивая оптимизированные операции. - Быстрая, гибкая реализация: предлагает быстрое, без рисков развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные операционные выгоды. - настроен для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований рабочего процесса. Выберите подсказку, чтобы упростить и улучшить управление строительным оборудованием, обеспечивая бесшовную, эффективную и индивидуальную эксплуатационную работу.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
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