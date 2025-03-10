Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система технического обслуживания флота, которая поможет вам сохранить весь свой флот в безопасности, соответствовать и на дороге. Кнут вокруг платформы управления флотом соединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: что означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтом, соблюдением требований и времени безотказной работы, чтобы принимать более умные решения для флота. Кнут вокруг поддерживает всю вашу команду - менеджеров, водителей и механиков. Менеджеры флотов: - Мониторинг здоровья флота в рамках панели управления по техническому обслуживанию флота - Установленные графики для профилактического обслуживания - Создание, распределение приоритетов и отслеживания прогресса заказа работы - получайте уведомления о толке, когда дефекты кажутся драйверами: - Выполнять, подписать и представлять ежедневные проверки через наши приложения, которые сразу сообщают о вопросах, которые требуют внимания, сфотографируя и не введены в контекст на их мобильных. Рабочие заказы и дефекты - Документация и отслеживание автоматического рабочего заказа - легко отмечать неисправности, исправленные или рассматриваемые в кнуте вокруг приложения, которое драйверы данных собирают с помощью приложения, которые прилагаются на портал управления обслуживанием флота, где управляющие автопарком могут отслеживать дефекты парка, мониторинг рабочих заказов и наблюдать за обновленными таблицами водителей и лидеров активов. Совокупные данные также подаются в панель обслуживания WHIP вокруг технического обслуживания, поэтому механики могут контролировать дефекты, рабочие заказы и инвентаризацию деталей. Ввица от того, что ваш флот будет соответствовать и помогает водителям получить безопасность домой в конце дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
Clue Insights
getclue.com
Подсказка - это программное обеспечение для управления строительным оборудованием, которое бесшовное, эффективное и настраиваемое. Приспособленная для тяжелой строительной отрасли, он легко интегрируется в ваши существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную ценность. Почему подсказка? - Общая совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематики и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и многое другое. - Бесплатная интеграция системы: безупречно соответствует основным системам, таким как Equipment360, HeavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, EMAINT и большинство CMMS и ERP -систем, обеспечивая оптимизированные операции. - Быстрая, гибкая реализация: предлагает быстрое, без рисков развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные операционные выгоды. - настроен для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований рабочего процесса. Выберите подсказку, чтобы упростить и улучшить управление строительным оборудованием, обеспечивая бесшовную, эффективную и индивидуальную эксплуатационную работу.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
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