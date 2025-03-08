Whip Around

whiparound.com

Мощная, но интуитивно понятная система технического обслуживания флота, которая поможет вам сохранить весь свой флот в безопасности, соответствовать и на дороге. Кнут вокруг платформы управления флотом соединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: что означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтом, соблюдением требований и времени безотказной работы, чтобы принимать более умные решения для флота. Кнут вокруг поддерживает всю вашу команду - менеджеров, водителей и механиков. Менеджеры флотов: - Мониторинг здоровья флота в рамках панели управления по техническому обслуживанию флота - Установленные графики для профилактического обслуживания - Создание, распределение приоритетов и отслеживания прогресса заказа работы - получайте уведомления о толке, когда дефекты кажутся драйверами: - Выполнять, подписать и представлять ежедневные проверки через наши приложения, которые сразу сообщают о вопросах, которые требуют внимания, сфотографируя и не введены в контекст на их мобильных. Рабочие заказы и дефекты - Документация и отслеживание автоматического рабочего заказа - легко отмечать неисправности, исправленные или рассматриваемые в кнуте вокруг приложения, которое драйверы данных собирают с помощью приложения, которые прилагаются на портал управления обслуживанием флота, где управляющие автопарком могут отслеживать дефекты парка, мониторинг рабочих заказов и наблюдать за обновленными таблицами водителей и лидеров активов. Совокупные данные также подаются в панель обслуживания WHIP вокруг технического обслуживания, поэтому механики могут контролировать дефекты, рабочие заказы и инвентаризацию деталей. Ввица от того, что ваш флот будет соответствовать и помогает водителям получить безопасность домой в конце дня.