Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - Уганда

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.
Отправить новое приложение
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — это современная, простая в использовании альтернатива электронным таблицам и устаревшему программному обеспечению для автопарка, которая позволяет вашей команде управлять транспортными средствами и оборудованием из любой точки мира. Получите полную прозрачность своей работы, подотчетность своей команды и принимайте решения на основе данных, которым вы можете доверять.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — это мощное программное обеспечение для управления магазином, которое находится в облаке. Вы можете назначать работы и контролировать их, управлять запасами запасных частей и отслеживать профилактическое обслуживание и ремонт — практически где угодно.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больших данных.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система технического обслуживания флота, которая поможет вам сохранить весь свой флот в безопасности, соответствовать и на дороге. Кнут вокруг платформы управления флотом соединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: что означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтом, соблюдением требований и времени безотказной работы, чтобы принимать более умные решения для флота. Кнут вокруг поддерживает всю вашу команду - менеджеров, водителей и механиков. Менеджеры флотов: - Мониторинг здоровья флота в рамках панели управления по техническому обслуживанию флота - Установленные графики для профилактического обслуживания - Создание, распределение приоритетов и отслеживания прогресса заказа работы - получайте уведомления о толке, когда дефекты кажутся драйверами: - Выполнять, подписать и представлять ежедневные проверки через наши приложения, которые сразу сообщают о вопросах, которые требуют внимания, сфотографируя и не введены в контекст на их мобильных. Рабочие заказы и дефекты - Документация и отслеживание автоматического рабочего заказа - легко отмечать неисправности, исправленные или рассматриваемые в кнуте вокруг приложения, которое драйверы данных собирают с помощью приложения, которые прилагаются на портал управления обслуживанием флота, где управляющие автопарком могут отслеживать дефекты парка, мониторинг рабочих заказов и наблюдать за обновленными таблицами водителей и лидеров активов. Совокупные данные также подаются в панель обслуживания WHIP вокруг технического обслуживания, поэтому механики могут контролировать дефекты, рабочие заказы и инвентаризацию деталей. Ввица от того, что ваш флот будет соответствовать и помогает водителям получить безопасность домой в конце дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Просто флот предлагает все в одном решение для предприятий, стремящихся оптимизировать обслуживание флота, минимизировать время простоя, оптимизировать затраты, обеспечить соответствие безопасности и устранить бумажные процессы. Просто интуитивно понятный дизайн флота привносит умное и легкое обслуживание флота на кончики пальцев. Ключевые функции: Управление техническим обслуживанием: расписание профилактического технического обслуживания, получение своевременных уведомлений о ремонте и управление записями обслуживания в электронном виде, минимизация времени оборудования и простоя автомобиля. Повышенная безопасность и соответствие: используйте формы автоматической проверки с неограниченными задачами, чтобы гарантировать регулярные проверки перед поездкой, содействие безопасной рабочей среде и приверженность правилам. Отслеживание эффективности использования топлива: контроль использования топлива и пробег, определяет чрезмерное потребление и реализует стратегии для снижения затрат на топливо. Безбумажные операции: устраните хлопот документов с помощью цифрового решения для сервисных записей, счетов и различных форм, повышения эффективности и доступности данных. Идеально подходит для: малого и среднего предприятия: основной план обслуживает тех, кто имеет ограниченные флоты, предлагая основные функции по доступной цене. Растущие предприятия: Advanced Plan предоставляет дополнительные функции, такие как управление заказами на работу и отслеживание поездок, способствуя лучшей организации по мере расширения вашего флота.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
Clue Insights
getclue.com
Подсказка - это программное обеспечение для управления строительным оборудованием, которое бесшовное, эффективное и настраиваемое. Приспособленная для тяжелой строительной отрасли, он легко интегрируется в ваши существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную ценность. Почему подсказка? - Общая совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематики и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и многое другое. - Бесплатная интеграция системы: безупречно соответствует основным системам, таким как Equipment360, HeavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, EMAINT и большинство CMMS и ERP -систем, обеспечивая оптимизированные операции. - Быстрая, гибкая реализация: предлагает быстрое, без рисков развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные операционные выгоды. - настроен для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований рабочего процесса. Выберите подсказку, чтобы упростить и улучшить управление строительным оборудованием, обеспечивая бесшовную, эффективную и индивидуальную эксплуатационную работу.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.