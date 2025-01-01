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Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - Науру
Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio — это современная, простая в использовании альтернатива электронным таблицам и устаревшему программному обеспечению для автопарка, которая позволяет вашей команде управлять транспортными средствами и оборудованием из любой точки мира. Получите полную прозрачность своей работы, подотчетность ...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больш...
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — это мощное программное обеспечение для управления магазином, которое находится в облаке. Вы можете назначать работы и контролировать их, управлять запасами запасных частей и отслеживать профилактическое обслуживание и ремонт — практически где угодно.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном б...
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуата...
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся оптимизировать техническое обслуживание автопарка, минимизировать время простоя, оптимизировать затраты, обеспечить соблюдение требований безопасности и отказаться от бумажных процессов. Интуитивно понятный дизайн Simply Fleet ...
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система обслуживания автопарка Whiparound поможет вам обеспечить безопасность и соответствие требованиям всего вашего автопарка на дороге. Платформа управления автопарком Whiparound объединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одн...
Clue Insights
getclue.com
Clue — это простое, эффективное и настраиваемое программное обеспечение для управления строительным оборудованием. Разработанное специально для тяжелой строительной отрасли, оно легко интегрируется в существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную отдачу. Почему Клю? - Полная совмест...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвр...