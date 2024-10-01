Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - Макао (САР)

Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.