Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - КНДР

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Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio — это современная, простая в использовании альтернатива электронным таблицам и устаревшему программному обеспечению для автопарка, которая позволяет вашей команде управлять транспортными средствами и оборудованием из любой точки мира. Получите полную прозрачность своей работы, подотчетность своей команды и принимайте решения на основе данных, которым вы можете доверять.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — это мощное программное обеспечение для управления магазином, которое находится в облаке. Вы можете назначать работы и контролировать их, управлять запасами запасных частей и отслеживать профилактическое обслуживание и ремонт — практически где угодно.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — это платформа автоматизации грузоперевозок на основе искусственного интеллекта, которая помогает всем заинтересованным сторонам в логистике оцифровать свои комплексные операции и предоставлять полезную информацию в режиме реального времени с использованием Интернета вещей и анализа больших данных.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
Whip Around
whiparound.com
Мощная, но интуитивно понятная система обслуживания автопарка Whiparound поможет вам обеспечить безопасность и соответствие требованиям всего вашего автопарка на дороге. Платформа управления автопарком Whiparound объединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: это означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтами, соблюдением требований и временем безотказной работы, для принятия более разумных решений для автопарка. Whiparound поддерживает всю вашу команду — менеджеров, водителей и механиков. МЕНЕДЖЕРЫ АВТОПАРКОВ: - Отслеживайте состояние автопарка с помощью панели аналитики технического обслуживания автопарка. - Устанавливайте графики профилактического обслуживания. - Создавайте, расставляйте приоритеты и отслеживайте ход выполнения рабочих заданий. - Получайте push-уведомления при появлении дефектов. ВОДИТЕЛИ: - Выполняйте, подписывайте и отправляйте ежедневные проверки через наш DOT. -совместимое приложение - Немедленно сообщайте о проблемах, требующих внимания технического обслуживания, путем захвата фотографий и преобразования голоса в текст на своих мобильных устройствах - Получайте push-уведомления, если проверки отсутствуют или не завершены. МЕХАНИКА: - Push-уведомления о новых рабочих заданиях и дефектах - Автоматическое документирование рабочих заданий и отслеживание — легко отмечайте неисправности как исправленные или устраненные в приложении Whiparound. Данные, которые драйверы собирают с помощью приложения, обеспечивают работу портала управления техническим обслуживанием автопарка, где менеджеры автопарка могут отслеживать дефекты в масштабе всего автопарка, отслеживать рабочие задания и наблюдать за обновленными драйверами и таблицы лидеров активов. Агрегированные данные также передаются на панель технического обслуживания Whiparound, чтобы механики могли отслеживать дефекты, рабочие задания и наличие запасных частей. Whiparound обеспечивает соответствие вашего автопарка требованиям и помогает водителям безопасно добраться домой в конце дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся оптимизировать техническое обслуживание автопарка, минимизировать время простоя, оптимизировать затраты, обеспечить соблюдение требований безопасности и отказаться от бумажных процессов. Интуитивно понятный дизайн Simply Fleet позволяет легко и просто осуществлять интеллектуальное обслуживание автопарка. Ключевые особенности: Управление техническим обслуживанием: планируйте профилактическое обслуживание, получайте своевременные уведомления о ремонте и управляйте записями обслуживания в электронном виде, сводя к минимуму время простоя оборудования и транспортных средств. Повышенная безопасность и соответствие требованиям: используйте автоматизированные формы проверки с неограниченным количеством задач, чтобы гарантировать регулярные проверки перед поездкой, способствовать созданию безопасной рабочей среды и соблюдению правил. Отслеживание топливной эффективности: отслеживайте расход топлива и пробег, выявляйте чрезмерное потребление и реализуйте стратегии по снижению затрат на топливо. Безбумажные операции. Избавьтесь от хлопот с документами с помощью цифрового решения для сервисных записей, счетов-фактур и различных форм, повышая эффективность и доступность данных. Идеально подходит для: Малого и среднего бизнеса: План Essential предназначен для тех, у кого ограниченный автопарк, предлагая основные функции по доступной цене. Растущий бизнес. Расширенный план предоставляет дополнительные функции, такие как управление заказами на работу и отслеживание поездок, что способствует лучшей организации по мере расширения вашего автопарка.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — это ЕДИНСТВЕННАЯ платформа анализа автопарка, которая позволяет предприятиям с парками транспортных средств и тяжелой техники ЛЕГКО получать доступ ко ВСЕМ данным об операциях автопарка с единой платформы. Решения IntelliShift предназначены для решения проблем безопасности и эксплуатации и могут легко сочетаться с точечными решениями, которые вы используете сегодня, для предоставления удобоваримых изображений. Используйте видеорегистраторы с искусственным интеллектом, телематику, технологии проверок, обслуживания и обеспечения соответствия требованиям для достижения лучших результатов в бизнесе.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal упрощает обслуживание автопарка. Всего за несколько кликов вы сможете легко отслеживать все затраты, оборудование и рабочую силу. Чистая информационная панель устраняет необходимость в беспорядочных электронных таблицах, а визуальные отчеты помогают избежать ремонтов, которые можно предотвратить. Управляйте несколькими ремонтными мастерскими одновременно, оцифровывайте рабочие задания и наслаждайтесь интервалами профилактического обслуживания на мобильных устройствах и компьютерах. Сведите к минимуму время простоя, продлите срок службы автомобилей вашего парка и улучшите свою прибыль!
Clue Insights
getclue.com
Clue — это простое, эффективное и настраиваемое программное обеспечение для управления строительным оборудованием. Разработанное специально для тяжелой строительной отрасли, оно легко интегрируется в существующие системы, обеспечивая плавный переход и немедленную отдачу. Почему Клю? - Полная совместимость: интегрируется с более чем 50 поставщиками телематических услуг и GPS, включая VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon и другими. - Бесшовная системная интеграция: безупречная совместимость с такими основными системами, как Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint и большинством систем CMMS и ERP, обеспечивая оптимизацию операций. - Быстрое и гибкое внедрение: предлагает быстрое и безопасное развертывание с адаптируемыми контрактами, обеспечивая немедленные эксплуатационные преимущества. - Индивидуально для вас: специально разработан для удовлетворения ваших уникальных требований к рабочему процессу. Выбирайте Clue, чтобы упростить и улучшить управление вашим строительным оборудованием, гарантируя бесперебойную, эффективную и индивидуализированную эксплуатацию.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — это экономически эффективный способ управления счетами за проезд по номерным знакам и нарушениями дорожных сборов. Мы обслуживаем автопарки любого размера, включая аренду автомобилей/грузовиков, аренду прицепов/оборудования, а также компании по управлению автопарком и лизингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — это ERP-программное обеспечение для грузоперевозок, предназначенное для планирования, мониторинга поставок, продаж, безопасности, отслеживания запасов/активов, бухгалтерского учета и многого другого. Узнайте, как Truckin Digital может произвести революцию в вашем автотранспортном бизнесе и помочь вам оставаться впереди конкурентов!
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