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Программное обеспечение для обслуживания автопарка
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Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обслуживания автопарка помогает пользователям управлять содержанием транспортных средств, контролировать их использование и определять потребности в ремонте для их автопарков. Используя это программное обеспечение, компании могут свести к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, продлить срок службы своего оборудования, а также снизить затраты на запасные части и инвентарь. Этот тип программного обеспечения часто используется компаниями, занимающимися цепочками поставок и логистикой, которые ежедневно управляют автопарками. Хотя функции обслуживания автопарка часто включаются в качестве модуля в более широкое программное обеспечение для управления автопарком, существуют автономные решения, специально предназначенные для обслуживания. Эти инструменты также могут предлагать функции географической информационной системы (ГИС) или интегрироваться с программным обеспечением ГИС для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном времени.

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Trimble Connect

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connect.trimble.com

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Fleetx

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fleetx.io

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Fleetio

fleetio.com

Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.

Simply Fleet

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simplyfleet.app

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Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - приложение для грузоперевозок, обеспечивающее планирование, отслеживание грузов, управление запасами и бухгалтерией.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

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IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.

Whip Around

Whip Around

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Whip Around - это платформа для управления обслуживанием автопарков, позволяющая отслеживать техническое состояние, проводить проверки и управлять работой с заказами.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights — платформа для управления проектами в строительстве, позволяющая отслеживать активы и оптимизировать ресурсы с помощью аналитики в реальном времени.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal - приложение для управления автопарком, упрощающее отслеживание затрат, оборудования и обслуживания транспортных средств в режиме реального времени.

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