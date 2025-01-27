Программное обеспечение для обслуживания автопарка - Самые популярные приложения - Аргентина

Whip Around

whiparound.com

Мощная, но интуитивно понятная система обслуживания автопарка Whiparound поможет вам обеспечить безопасность и соответствие требованиям всего вашего автопарка на дороге. Платформа управления автопарком Whiparound объединяет каждую точку процесса обслуживания транспортных средств и оборудования в одной системе: это означает, что менеджеры могут использовать данные, связанные с вашими проверками, ремонтами, соблюдением требований и временем безотказной работы, для принятия более разумных решений для автопарка. Whiparound поддерживает всю вашу команду — менеджеров, водителей и механиков. МЕНЕДЖЕРЫ АВТОПАРКОВ: - Отслеживайте состояние автопарка с помощью панели аналитики технического обслуживания автопарка. - Устанавливайте графики профилактического обслуживания. - Создавайте, расставляйте приоритеты и отслеживайте ход выполнения рабочих заданий. - Получайте push-уведомления при появлении дефектов. ВОДИТЕЛИ: - Выполняйте, подписывайте и отправляйте ежедневные проверки через наш DOT. -совместимое приложение - Немедленно сообщайте о проблемах, требующих внимания технического обслуживания, путем захвата фотографий и преобразования голоса в текст на своих мобильных устройствах - Получайте push-уведомления, если проверки отсутствуют или не завершены. МЕХАНИКА: - Push-уведомления о новых рабочих заданиях и дефектах - Автоматическое документирование рабочих заданий и отслеживание — легко отмечайте неисправности как исправленные или устраненные в приложении Whiparound. Данные, которые драйверы собирают с помощью приложения, обеспечивают работу портала управления техническим обслуживанием автопарка, где менеджеры автопарка могут отслеживать дефекты в масштабе всего автопарка, отслеживать рабочие задания и наблюдать за обновленными драйверами и таблицы лидеров активов. Агрегированные данные также передаются на панель технического обслуживания Whiparound, чтобы механики могли отслеживать дефекты, рабочие задания и наличие запасных частей. Whiparound обеспечивает соответствие вашего автопарка требованиям и помогает водителям безопасно добраться домой в конце дня.