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Программное обеспечение для финансового благополучия
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Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay - приложение, позволяющее сотрудникам мгновенно получать заработную плату с помощью предоплаченной карты и управлять своими финансами.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Instant Financial — приложение для доступа к заработной плате по требованию, позволяющее сотрудникам получать деньги предварительно и отслеживать свои расходы.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin - приложение, позволяющее работникам получать доступ к заработной плате во время работы, избегая долгов и финансового стресса.

SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar - это приложение для финансового благополучия сотрудников, предлагающее обучение по бюджету, управлению долгами и планированию будущего.

MoneyWellth

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth — приложение для финансового управления, предлагающее инструменты для отслеживания расходов, создания бюджетов и изучения финансовых тем.

Best Money Moves

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Приложение Best Money Moves помогает пользователям оценить финансовый стресс и управлять своими финансами, предлагая инструменты и информацию без рекламы и скрытых платежей.

Brightside

Brightside

gobrightside.com

Brightside помогает пользователям управлять финансами, предлагая доступ к деньгам, помощь в уплате долгов и улучшении финансового состояния.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Your Money Line — это приложение, обеспечивающее доступ к финансовым консультантам и образовательным материалам для улучшения финансового благополучия пользователей.

Questis

Questis

questis.co

Questis – приложение, помогающее сотрудникам решать финансовые проблемы, улучшая их финансовую грамотность и устойчивость через персонализированное планирование и коучинг.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom – платформа для управления финансами, позволяющая сотрудникам получать доступ к заработной плате до payday и предлагающая ресурсы для финансового образования.

OrbisPay

OrbisPay

orbispay.me

OrbisPay предлагает доступ к заработной плате по требованию, позволяя сотрудникам получать деньги до payday и управлять своими финансами более эффективно.

BrightDime

BrightDime

brightdime.com

BrightDime - приложение для финансового благополучия, поддерживает пользователей в управлении финансами, предлагая инструменты бюджета, сбережений и планирования.

Savology

Savology

savology.com

Savology - приложение для финансового планирования, предлагающее пользователям персонализированные финансовые рекомендации и обзор их финансового положения.

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Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения - WebCatalog