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Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.
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Betterment
betterment.com
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay - приложение, позволяющее сотрудникам мгновенно получать заработную плату с помощью предоплаченной карты и управлять своими финансами.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial — приложение для доступа к заработной плате по требованию, позволяющее сотрудникам получать деньги предварительно и отслеживать свои расходы.
Branch app
branchapp.com
Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.
Earnin
earnin.com
Earnin - приложение, позволяющее работникам получать доступ к заработной плате во время работы, избегая долгов и финансового стресса.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar - это приложение для финансового благополучия сотрудников, предлагающее обучение по бюджету, управлению долгами и планированию будущего.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — приложение для финансового управления, предлагающее инструменты для отслеживания расходов, создания бюджетов и изучения финансовых тем.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Приложение Best Money Moves помогает пользователям оценить финансовый стресс и управлять своими финансами, предлагая инструменты и информацию без рекламы и скрытых платежей.
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает пользователям управлять финансами, предлагая доступ к деньгам, помощь в уплате долгов и улучшении финансового состояния.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это приложение, обеспечивающее доступ к финансовым консультантам и образовательным материалам для улучшения финансового благополучия пользователей.
Questis
questis.co
Questis – приложение, помогающее сотрудникам решать финансовые проблемы, улучшая их финансовую грамотность и устойчивость через персонализированное планирование и коучинг.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom – платформа для управления финансами, позволяющая сотрудникам получать доступ к заработной плате до payday и предлагающая ресурсы для финансового образования.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предлагает доступ к заработной плате по требованию, позволяя сотрудникам получать деньги до payday и управлять своими финансами более эффективно.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime - приложение для финансового благополучия, поддерживает пользователей в управлении финансами, предлагая инструменты бюджета, сбережений и планирования.
Savology
savology.com
Savology - приложение для финансового планирования, предлагающее пользователям персонализированные финансовые рекомендации и обзор их финансового положения.
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