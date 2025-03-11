Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.
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Betterment
betterment.com
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay - приложение, позволяющее сотрудникам мгновенно получать заработную плату с помощью предоплаченной карты и управлять своими финансами.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial — приложение для доступа к заработной плате по требованию, позволяющее сотрудникам получать деньги предварительно и отслеживать свои расходы.
Branch app
branchapp.com
Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.
Earnin
earnin.com
Earnin - приложение, позволяющее работникам получать доступ к заработной плате во время работы, избегая долгов и финансового стресса.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar - это приложение для финансового благополучия сотрудников, предлагающее обучение по бюджету, управлению долгами и планированию будущего.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — приложение для финансового управления, предлагающее инструменты для отслеживания расходов, создания бюджетов и изучения финансовых тем.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Приложение Best Money Moves помогает пользователям оценить финансовый стресс и управлять своими финансами, предлагая инструменты и информацию без рекламы и скрытых платежей.
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает пользователям управлять финансами, предлагая доступ к деньгам, помощь в уплате долгов и улучшении финансового состояния.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это приложение, обеспечивающее доступ к финансовым консультантам и образовательным материалам для улучшения финансового благополучия пользователей.
Questis
questis.co
Questis – приложение, помогающее сотрудникам решать финансовые проблемы, улучшая их финансовую грамотность и устойчивость через персонализированное планирование и коучинг.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom – платформа для управления финансами, позволяющая сотрудникам получать доступ к заработной плате до payday и предлагающая ресурсы для финансового образования.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помогают улучшить показатели удержания сотрудников, повысить производительность труда, сократить расходы, связанные с текучестью кадров, и достичь общей культуры финансового благополучия ваших сотрудников.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.
Savology
savology.com
Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели финансового благополучия и табель успеваемости, персональные рекомендации, которые обеспечивают действенные последующие шаги, индивидуальный доступ к нашим финансовым тренерам, финансовое образование и многое другое. .
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