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Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.
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Betterment
betterment.com
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar - это приложение для финансового благополучия сотрудников, предлагающее обучение по бюджету, управлению долгами и планированию будущего.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay - приложение, позволяющее сотрудникам мгновенно получать заработную плату с помощью предоплаченной карты и управлять своими финансами.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Платформа также предлагает образовательные ресурсы и инструменты, которые помогут работникам разорвать цикл от зарплаты к зарплате. И это работает. 89% сотрудников, использующих ZayZoon, сообщают о меньшем финансовом стрессе, а работодатели, предлагающие ZayZoon, могут похвастаться снижением текучести кадров на 29%.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial — приложение для доступа к заработной плате по требованию, позволяющее сотрудникам получать деньги предварительно и отслеживать свои расходы.
Branch app
branchapp.com
Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Money Line обеспечивает быстрые, но подробные ответы на самые личные финансовые вопросы сотрудников и предотвращает финансовые проблемы, о которых работодатели не знают, о существовании их сотрудников, пока не стало слишком поздно. Нам доверяют сотни компаний и сотни тысяч семей. Прощай, финансовый стресс сотрудников. Привет, ваша денежная линия.
Earnin
earnin.com
Earnin - приложение, позволяющее работникам получать доступ к заработной плате во время работы, избегая долгов и финансового стресса.
Savology
savology.com
Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели финансового благополучия и табель успеваемости, персональные рекомендации, которые обеспечивают действенные последующие шаги, индивидуальный доступ к нашим финансовым тренерам, финансовое образование и многое другое. .
Questis
questis.co
Questis — компания по расширению финансовых возможностей сотрудников, предоставляющая комплексные решения в области личных финансов. Мы помогаем предприятиям стать работодателями, которые меняют жизнь, помогая сотрудникам устранить коренные причины финансового стресса и воспитывая финансово устойчивую рабочую силу. Мы трансформируем отношения людей с деньгами посредством глубокого финансового исцеления и простого пути к расширению финансовых возможностей. Наше инновационное решение помогает людям получать зарплату благодаря надежным научным исследованиям в области поведения, персонализированному прогнозному планированию, индивидуальному коучингу и современному, дружественному пользовательскому интерфейсу. Узнайте больше на сайте questis.co.
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает пользователям управлять финансами, предлагая доступ к деньгам, помощь в уплате долгов и улучшении финансового состояния.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помогают улучшить показатели удержания сотрудников, повысить производительность труда, сократить расходы, связанные с текучестью кадров, и достичь общей культуры финансового благополучия ваших сотрудников.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — это мобильный сервис, призванный помочь людям измерить финансовый стресс, а затем снизить его, чтобы получить контроль над своей финансовой жизнью. Услуга продается работодателям, которые затем предлагают ее своим сотрудникам в качестве бесплатного пособия для сотрудников. Мы ничего не продаем. Там нет рекламы. И никаких скрытых хитростей. Наша единственная цель — помочь людям более разумно распоряжаться своими деньгами, предоставляя отмеченную наградами информацию, простые в использовании инструменты, систему вознаграждений на основе баллов и уникальную систему сопоставления контента, которая быстро и легко решает финансовые проблемы. А для работодателей менее испытывающие финансовый стресс сотрудники превращаются в более счастливую, здоровую и более продуктивную рабочую силу.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — приложение для финансового управления, предлагающее инструменты для отслеживания расходов, создания бюджетов и изучения финансовых тем.
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