Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения - Словакия

Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы делаем всю тяжелую работу, поэтому вам не придется это делать. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании и мощному решению для инвестирования и пенсионных накоплений с настраиваемыми портфелями Betterment at Work, персонализированными финансовыми рекомендациями, возможностью подключения к внешним счетам и различным дополнительным инструментам для создания богатства, сбережений и инвестирования - все это доступно. через наше мобильное приложение. Благодаря Betterment at Work ваша форма 401(k) также может быть дополнена новыми функциями, такими как предложение соответствия 401(k) по платежам по студенческому кредиту, а также дополнительными финансовыми преимуществами, такими как управление студенческими ссудами, 529 сбережений на образование и финансовое обучение 1:1. преимущества*. Благодаря современному сочетанию 401(k) и пособий по финансовому оздоровлению, а также доступному образованию и инструментам Betterment at Work может помочь вам привлечь и удержать счастливых сотрудников, одновременно предоставляя льготы, необходимые им для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами компанией Betterment at Work («SLM») предоставляется в партнерстве со Spinwheel. 529 учетных записей и их планы хранятся и управляются администраторами и менеджерами программ за пределами Betterment. Услуги SLM, 529 и финансового коучинга доступны только в составе пакетного предложения с Betterment 401(k) в тарифном плане Pro или Flagship; За использование в плане Pro взимается дополнительная плата, услуги недоступны в плане Essential.