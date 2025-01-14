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Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.
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Betterment
betterment.com
Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы делаем всю тяжелую работу, поэтому вам не придется это делать. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании и мощному решению для инвестирования и пенсионных накоплений с настраиваемыми портфелями Betterment at Work, персонализированными финансовыми рекомендациями, возможностью подключения к внешним счетам и различным дополнительным инструментам для создания богатства, сбережений и инвестирования - все это доступно. через наше мобильное приложение. Благодаря Betterment at Work ваша форма 401(k) также может быть дополнена новыми функциями, такими как предложение соответствия 401(k) по платежам по студенческому кредиту, а также дополнительными финансовыми преимуществами, такими как управление студенческими ссудами, 529 сбережений на образование и финансовое обучение 1:1. преимущества*. Благодаря современному сочетанию 401(k) и пособий по финансовому оздоровлению, а также доступному образованию и инструментам Betterment at Work может помочь вам привлечь и удержать счастливых сотрудников, одновременно предоставляя льготы, необходимые им для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами компанией Betterment at Work («SLM») предоставляется в партнерстве со Spinwheel. 529 учетных записей и их планы хранятся и управляются администраторами и менеджерами программ за пределами Betterment. Услуги SLM, 529 и финансового коучинга доступны только в составе пакетного предложения с Betterment 401(k) в тарифном плане Pro или Flagship; За использование в плане Pro взимается дополнительная плата, услуги недоступны в плане Essential.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar — это программа финансового оздоровления сотрудников от Дэйва Рэмси. Сотрудники учатся планировать бюджет, выбираться из долгов, откладывать деньги на будущее и уверенно выходить на пенсию.
DailyPay
dailypay.com
Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверяют DailyPay, чтобы помочь сотрудникам контролировать свои финансы.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Платформа также предлагает образовательные ресурсы и инструменты, которые помогут работникам разорвать цикл от зарплаты к зарплате. И это работает. 89% сотрудников, использующих ZayZoon, сообщают о меньшем финансовом стрессе, а работодатели, предлагающие ZayZoon, могут похвастаться снижением текучести кадров на 29%.
Instant Financial
instant.co
Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поставщик заработной платы сотрудников, который предлагает доступ к заработанной заработной плате, цифровые советы сотрудникам и электронные платежные карты, помогая организациям повысить уровень своих предложений по льготам для сотрудников. Работодатели, предлагающие бесплатные и гибкие варианты оплаты труда сотрудников, выделяют свой бизнес среди конкурентов, привлекают лучших специалистов и создают преданную своему делу, полную энтузиазма команду – и они получают преимущества, которые повышают прибыль: • на 30 % больше претендентов на работу; • на 25 % меньше. прогулы • Снижение текучести кадров на 20 %. Узнайте больше на сайте Instant.co.
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрировавшиеся в Branch, могут получить банковский счет с нулевой комиссией, бесплатный мгновенный доступ к заработанной заработной плате и инструменты автоматического составления бюджета, которые помогут им управлять своим денежным потоком между зарплатами. Филиал сотрудничает с некоторыми из ведущих национальных технологий расчета заработной платы и рабочей силы для поддержки работодателей в розничной торговле, ресторанном бизнесе, логистике, производстве и здравоохранении.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Money Line обеспечивает быстрые, но подробные ответы на самые личные финансовые вопросы сотрудников и предотвращает финансовые проблемы, о которых работодатели не знают, о существовании их сотрудников, пока не стало слишком поздно. Нам доверяют сотни компаний и сотни тысяч семей. Прощай, финансовый стресс сотрудников. Привет, ваша денежная линия.
Earnin
earnin.com
Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставляя доступ к заработной плате во время работы. Наш основной продукт Cashout поддерживает сотрудников более чем 50 000 компаний по всей территории США, и мы предоставили доступ к доходам на сумму более 10 миллиардов долларов. Наша миссия — помочь сотрудникам жить лучше в финансовой жизни. Технология Earnin уникальна, поскольку является единственным поставщиком, которому не требуется интеграция. Это означает простое развертывание за считанные дни. Вероятно, мы уже помогаем некоторым из ваших сотрудников — свяжитесь с нами, чтобы узнать, как это сделать. Дополнительные функции: - Защита баланса: сотрудники получают уведомление, если их банковский баланс падает ниже определенной суммы, чтобы помочь им избежать комиссии за овердрафт. - Составление бюджета: мы автоматически учитываем периодические расходы, чтобы помочь сотрудникам видеть предстоящие счета и составлять бюджет на их основе. - Совет себе: это уникальный продукт для сбережений, где сотрудники могут легко создавать индивидуальные накопительные банки, чтобы откладывать деньги на непредвиденные расходы, отпуск, образование и т. д. .
Savology
savology.com
Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели финансового благополучия и табель успеваемости, персональные рекомендации, которые обеспечивают действенные последующие шаги, индивидуальный доступ к нашим финансовым тренерам, финансовое образование и многое другое. .
Questis
questis.co
Questis — компания по расширению финансовых возможностей сотрудников, предоставляющая комплексные решения в области личных финансов. Мы помогаем предприятиям стать работодателями, которые меняют жизнь, помогая сотрудникам устранить коренные причины финансового стресса и воспитывая финансово устойчивую рабочую силу. Мы трансформируем отношения людей с деньгами посредством глубокого финансового исцеления и простого пути к расширению финансовых возможностей. Наше инновационное решение помогает людям получать зарплату благодаря надежным научным исследованиям в области поведения, персонализированному прогнозному планированию, индивидуальному коучингу и современному, дружественному пользовательскому интерфейсу. Узнайте больше на сайте questis.co.
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает людям делать правильные денежные шаги — от экстренного доступа к наличным деньгам до консолидации задолженности по кредитной карте и управления студенческими кредитами.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помогают улучшить показатели удержания сотрудников, повысить производительность труда, сократить расходы, связанные с текучестью кадров, и достичь общей культуры финансового благополучия ваших сотрудников.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — это мобильный сервис, призванный помочь людям измерить финансовый стресс, а затем снизить его, чтобы получить контроль над своей финансовой жизнью. Услуга продается работодателям, которые затем предлагают ее своим сотрудникам в качестве бесплатного пособия для сотрудников. Мы ничего не продаем. Там нет рекламы. И никаких скрытых хитростей. Наша единственная цель — помочь людям более разумно распоряжаться своими деньгами, предоставляя отмеченную наградами информацию, простые в использовании инструменты, систему вознаграждений на основе баллов и уникальную систему сопоставления контента, которая быстро и легко решает финансовые проблемы. А для работодателей менее испытывающие финансовый стресс сотрудники превращаются в более счастливую, здоровую и более продуктивную рабочую силу.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — это комплексное финансовое приложение, которое может помочь пользователям узнать о важных финансовых темах, от рождения ребенка до планирования выхода на пенсию. MoneyWellth имеет обширную библиотеку видео, статей, калькуляторов и многого другого, что поможет пользователям узнать о финансовых темах, которые для них наиболее важны. В приложении есть мощные инструменты, помогающие пользователям отслеживать расходы, составлять бюджеты, а также ряд других полезных инструментов, помогающих пользователям достигать своих финансовых целей. Мы не рекламируем и не продвигаем продукты среди наших пользователей, мы лишь предлагаем объективные рекомендации о том, что отвечает их интересам.