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Программное обеспечение для финансового благополучия - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение для финансового благополучия предлагает организациям необходимые инструменты для реализации, управления и администрирования программ финансового благополучия. Эти решения предоставляют сотрудникам образование в области финансового менеджмента, уделяя особое внимание планированию, составлению бюджета и снижению финансового стресса. Ключевые особенности программного обеспечения для финансового благополучия включают инструменты бюджетирования, геймификацию, планирование финансовых целей, управление долгом и обучение управлению деньгами. Кроме того, эти решения предлагают инструменты для создания бюджета, постановки целей и отслеживания расходов, активов и прогресса в управлении финансами. Программное обеспечение также включает в себя функции отчетности и аналитики, которые помогают компаниям повысить вовлеченность, удержание и производительность сотрудников. Компании могут интегрировать решения для финансового благополучия с корпоративным программным обеспечением для здоровья, чтобы создать комплексную оздоровительную инициативу, направленную на физическое, психическое и финансовое здоровье. Организации всех размеров, отраслей и отделов могут извлечь выгоду из этих решений.
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Betterment
betterment.com
Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы ...
Instant Financial
instant.co
Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поста...
DailyPay
dailypay.com
Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверя...
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar — это программа финансового оздоровления сотрудников от Дэйва Рэмси. Сотрудники учатся планировать бюджет, выбираться из долгов, откладывать деньги на будущее и уверенно выходить на пенсию.
Earnin
earnin.com
Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставля...
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает людям делать правильные денежные шаги — от экстренного доступа к наличным деньгам до консолидации задолженности по кредитной карте и управления студенческими кредитами.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — это комплексное финансовое приложение, которое может помочь пользователям узнать о важных финансовых темах, от рождения ребенка до планирования выхода на пенсию. MoneyWellth имеет обширную библиотеку видео, статей, калькуляторов и многого другого, что поможет пользователям узнать о фин...
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — это мобильный сервис, призванный помочь людям измерить финансовый стресс, а затем снизить его, чтобы получить контроль над своей финансовой жизнью. Услуга продается работодателям, которые затем предлагают ее своим сотрудникам в качестве бесплатного пособия для сотрудников. Мы ниче...
Questis
questis.co
Questis — компания по расширению финансовых возможностей сотрудников, предоставляющая комплексные решения в области личных финансов. Мы помогаем предприятиям стать работодателями, которые меняют жизнь, помогая сотрудникам устранить коренные причины финансового стресса и воспитывая финансово устойчив...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Пл...
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помога...
BrightDime
brightdime.com
BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.
Savology
savology.com
Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели ...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Mon...