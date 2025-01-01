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Финансовые услуги CRM
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Финансовые услуги CRM - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Financial Services (CRM) предлагает централизованную платформу для управления всеми ориентированными на клиентами деятельности. Такие учреждения, как традиционные банки, хедж -фонды, инвестиционные банки и страховые компании, используют это программное обеспечение для создания, развития и улучшения своих отношений с клиентами. Сильные отношения с клиентами имеют решающее значение для успеха в секторе финансовых услуг, поскольку клиенты имеют важное значение для роста бизнеса. Профессионалы в этой области используют программное обеспечение CRM для оптимизации охвата клиентов, управления документацией, анализа учетных записей, расписания встреч, поддерживать трубопроводы продаж, провести проверку KYC и многое другое.

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox — это CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая управлять отношениями с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity — платформа для управления отношениями, интегрирующая данные для улучшения взаимодействия и поиска возможностей в финансовом и других секторах.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer - CRM решение для управления продажами, контактом с клиентами и аналитикой, оптимизируя процессы и обеспечивая доступность данных в облаке.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.

NMI

NMI

nmi.com

NMI предоставляет решения для обработки платежей в магазинах, онлайн и через мобильные устройства, позволяя компаниям интегрировать платежи в бухгалтерское ПО.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI - платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов, использующая ИИ для оптимизации работы с потенциальными клиентами.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite — облачное решение для управления кредитами, оптимизирующее процессы от оформления до обслуживания и предоставляющее аналитику и отслеживание в реальном времени.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees — CRM для управления отношениями и сделками в таких отраслях, как венчурный капитал и инвестиции, упрощая поиск и автоматизируя ввод данных.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite — это платформа для безопасного управления финансовыми сделками и документами, поддерживающая сотрудничество и соблюдение норм законодательства.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti - платформа для институциональных инвесторов, позволяющая автоматизировать сбор, анализ и обмен данными, а также улучшать коммуникацию и соблюдение стандартов ESG.

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee - платформа взаимодействия для финансовых услуг, предоставляющая автоматизированные аналитические данные и краткое обучение для улучшения клиентского опыта.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace разрабатывает программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и повышения соблюдения норм для финансовых консультантов и их клиентов.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow - это платформа для управления сделками и портфелями, оптимизирующая процессы для профессиональных инвесторов.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia – это платформа для частных капитальных рынков, которая помогает компаниям эффективно управлять сбором средств и взаимодействием с инвесторами.

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Финансовые услуги CRM - Самые популярные приложения - WebCatalog