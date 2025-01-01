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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Financial Services (CRM) предлагает централизованную платформу для управления всеми ориентированными на клиентами деятельности. Такие учреждения, как традиционные банки, хедж -фонды, инвестиционные банки и страховые компании, используют это программное обеспечение для создания, развития и улучшения своих отношений с клиентами. Сильные отношения с клиентами имеют решающее значение для успеха в секторе финансовых услуг, поскольку клиенты имеют важное значение для роста бизнеса. Профессионалы в этой области используют программное обеспечение CRM для оптимизации охвата клиентов, управления документацией, анализа учетных записей, расписания встреч, поддерживать трубопроводы продаж, провести проверку KYC и многое другое.
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Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox — это CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая управлять отношениями с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.
Affinity
affinity.co
Affinity — платформа для управления отношениями, интегрирующая данные для улучшения взаимодействия и поиска возможностей в финансовом и других секторах.
Creatio
creatio.com
Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer - CRM решение для управления продажами, контактом с клиентами и аналитикой, оптимизируя процессы и обеспечивая доступность данных в облаке.
Hubly
myhubly.com
Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.
NMI
nmi.com
NMI предоставляет решения для обработки платежей в магазинах, онлайн и через мобильные устройства, позволяя компаниям интегрировать платежи в бухгалтерское ПО.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI - платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов, использующая ИИ для оптимизации работы с потенциальными клиентами.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite — облачное решение для управления кредитами, оптимизирующее процессы от оформления до обслуживания и предоставляющее аналитику и отслеживание в реальном времени.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees — CRM для управления отношениями и сделками в таких отраслях, как венчурный капитал и инвестиции, упрощая поиск и автоматизируя ввод данных.
Datasite
datasite.com
Datasite — это платформа для безопасного управления финансовыми сделками и документами, поддерживающая сотрудничество и соблюдение норм законодательства.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti - платформа для институциональных инвесторов, позволяющая автоматизировать сбор, анализ и обмен данными, а также улучшать коммуникацию и соблюдение стандартов ESG.
Identifee
identifee.com
Identifee - платформа взаимодействия для финансовых услуг, предоставляющая автоматизированные аналитические данные и краткое обучение для улучшения клиентского опыта.
Finpace
finpace.com
Finpace разрабатывает программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и повышения соблюдения норм для финансовых консультантов и их клиентов.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow - это платформа для управления сделками и портфелями, оптимизирующая процессы для профессиональных инвесторов.
Altvia
altvia.com
Altvia – это платформа для частных капитальных рынков, которая помогает компаниям эффективно управлять сбором средств и взаимодействием с инвесторами.
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