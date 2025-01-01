Программное обеспечение финансовых исследований - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для финансовых исследований помогает менеджерам портфеля и специалистам по инвестициям в поиске, сортировке и анализе соответствующих данных для информирования своих инвестиционных решений. Эти инструменты включают функциональные возможности поиска, доступ к последней информации о финансовом рынке, а также различные функции, предназначенные для поддержки специалистов по финансовым услугам в их исследованиях и анализе. Основная цель программного обеспечения для финансовых исследований - предоставить аналитикам и инвесторам легкий доступ к основным документам, оценкам, новостям рынка и финансовой отчетности. Многие решения в этой категории также предлагают пользовательскую отчетность, аналитику рисков, инструменты скрининга запасов и диаграмму. Это программное обеспечение позволяет специалистам по инвестициям управлять аналитикой и рыночными оценками, жизненно важными для выбора портфеля, предоставляя доступ к обширным наборам данных и аналитическим инструментам. Аналитики и специалисты по финансам используют эти решения, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций, делать прогнозы, предоставлять инвестиционные консультации и уточнить свои инвестиционные стратегии.
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TradingView
tradingview.com
TradingView — платформа для трейдеров и инвесторов, предлагающая инструменты для анализа рынков, данные в реальном времени и возможность взаимодействия с сообществом.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin — платформа для финансовой аналитики, позволяющая отслеживать и анализировать портфели, создавать отчёты и исследовать акции и макроданные.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook предоставляет данные по частным и публичным рынкам, помогая специалистам в инвестициях, сборе средств и бизнес-развитии.
YCharts
ycharts.com
YCharts - это платформа для визуализации финансовых данных, позволяющая анализировать активы, создавать портфели и представлять инвестиционные возможности.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue - это платформа для трейдинга, предлагающая инструменты для скрининга акций, визуализации и анализа, а также ресурсы для обучения пользователей.
FactSet
factset.com
FactSet предоставляет аналитические инструменты и финансовые данные для инвестиционных специалистов, позволяя управлять портфелями и принимать обоснованные решения.
Nasdaq
nasdaq.com
Приложение NASDAQ обеспечивает доступ к финансовым данным, обновлениям рынка и образовательным ресурсам для инвесторов.
Quartr
quartr.com
Quartr — приложение, предоставляющее доступ к информации о более чем 9000 публичных компаний, включая данные о доходах и материалы по связям с инвесторами.
OpenBB
openbb.co
OpenBB - платформа для финансового анализа и исследований с инструментами для интеграции данных, анализа и совместной работы.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect — облачная платформа для алгоритмической торговли и количественных исследований финансов, поддерживающая разные классы активов и языки программирования.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co помогает инвесторам и компаниям находить последние раунды финансирования в крипто- и блокчейн-компаниях, предоставляя аналитические данные и инструменты.
Grata
grata.com
Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.
BeyondIRR
beyondirr.com
Приложение BeyondIRR помогает инвестиционным специалистам улучшать клиентский сервис, предоставляя доступ к данным о рынках и инвестиционных продуктах.
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI - приложение для анализа акций, использующее ИИ для упрощения исследований и мониторинга финансовых данных.
Profit.com
profit.com
Приложение Profit.com предлагает инструменты для торговли, анализа финансовых данных и обучения, обеспечивая пользователям доступ к рыночной информации в реальном времени.
Quill AI
quillai.com
Quill AI автоматизирует анализ финансовых документов, извлекая данные из отчетов SEC и ускоряя процесс получения результатов для аналитиков.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — поисковая система на базе ИИ, помогающая пользователям быстро находить точные ответы на вопросы и оптимизировать анализ данных в разных областях.
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse - это приложение для анализа финансовых новостей с помощью ИИ, предлагающее инструменты для принятия инвестиционных решений и отслеживания рыночных тенденций.
Finbox
finbox.com
Finbox - платформа для анализа акций и управления портфелем, предлагающая инструменты оценки и подробные финансовые данные о компаниях.
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance — инструмент для исследования инвестиций, предлагающий финансовую информацию о акциях, ETFs, криптовалютах и других активах для принятия обоснованных решений.
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge предоставляет данные о транзакциях для прогнозирования доходов, анализа рынка и увеличения продаж, помогая компаниям принимать обоснованные решения.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai — платформа для анализа финансовой информации с помощью ИИ, предоставляющая пользователям данные для обоснованных инвестиционных решений.
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co – глобальная площадка для анализа стартапов, инноваций и инвестиционных стратегий в быстрорастущих компаниях и экосистемах.
Synaptic
synaptic.com
Приложение Synaptic помогает инвесторам получать инсайты о компаниях, используя альтернативные данные на безкодовой платформе для улучшения исследований и анализа.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical — платформа для инвестиционных исследований и оценки компаний, позволяющая командам эффективно работать и сотрудничать в одной системе.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch помогает инвесторам анализировать нефинансовые тексты и данные, оптимизируя процесс принятия инвестиционных решений.
Aiera
aiera.com
Aiera - приложение для мониторинга и поиска финансовых событий на Уолл-Стрит с транскрипцией в реальном времени и функцией поиска по данным компаний.
PrivCo
privco.com
PrivCo - платформа для доступа к финансовым данным частных компаний в США, предлагающая анализ для исследований и принятия решений.
EILLA
eilla.ai
Eilla - это AI-платформа для автоматизации задач в сделках M&A, VC и PE, поддерживающая принятие решений и оптимизацию рабочих процессов.
Gain.pro
gain.pro
Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.
Growjo
growjo.com
Growjo отслеживает быстрорастущие компании и стартапы, предоставляя данные о доходах, финансировании, росте сотрудников и анализе конкурентов.
Valutico
valutico.com
Valutico - это программное обеспечение для оценки бизнеса, упрощающее процесс финансовой оценки с помощью надежных данных и различных методов оценки.
Inven
inven.ai
Inven — это инструмент на основе ИИ для поиска потенциальных целей слияний и поглощений, предоставляющий данные о компаниях по заданным критериям.
Tegus
tegus.com
Tegus - платформа для исследования рынков и инвестиций, соединяющая инвестиционные фирмы и компании с данными и аналитикой для принятия обоснованных решений.
Databento
databento.com
Databento предоставляет доступ к рыночным данным в реальном времени и историческим данным для финансовых инструментов с высокой точностью и по модели самообслуживания.
BlueGamma
bluegamma.io
Приложение BlueGamma позволяет командам финансирования загружать кривые EURIBOR, SONIA и SOFR на удобной платформе рыночных данных.
MarktoMarket
marktomarket.io
MarktoMarket — это платформа для данных и аналитики, помогающая специалистам по слияниям и поглощениям находить информацию о частных компаниях в Великобритании.
Doceo
doceo.tv
Додео предоставляет розничным инвесторам платформу для получения регулярных обновлений от управляющих инвестициями через короткие аналитические видео.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics — это автоматизированная платформа данных, обеспечивающая финансовую прозрачность между стартапами и инвесторами для более обоснованных решений.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx — это платформа, использующая ИИ для поиска потенциальных сделок и анализа частных компаний, что помогает инвесторам находить возможности для роста.
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub — платформа для поиска сделок, предоставляющая полную информацию о частных рынках и компаниях для инвестиционных и M&A команд.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti - платформа для институциональных инвесторов, позволяющая автоматизировать сбор, анализ и обмен данными, а также улучшать коммуникацию и соблюдение стандартов ESG.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi предлагает облачную платформу для управления многими активами, анализом портфелей и взаимодействием с клиентами, обеспечивая эффективное управление рисками.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti предлагает аналитику портфелей и управление активами для финансовых консультантов и менеджеров, включая тестирование рисков и создание отчетов.
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