Поставщики финансового консалтинга - Самые популярные приложения

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Финансовые консалтинговые фирмы предлагают предприятиям экспертные финансовые рекомендации для улучшения их финансовых стратегий, оптимизации процедур и, в конечном итоге, увеличения доходов. Вооруженные глубоким пониманием финансового ландшафта, эти консультанты тщательно изучают денежные аспекты бизнеса, предлагая ценную информацию, которая может ускользнуть от внутренних заинтересованных сторон. Предприятия часто привлекают финансовых консультантов в периоды вялого роста или когда они сталкиваются с неопределенностью. Обычно эти консультанты тесно сотрудничают с финансовым директором компании или соответствующим руководителем. Некоторые из них работают в рамках независимых фирм, другие связаны с бухгалтерскими фирмами или более крупными консалтинговыми организациями.
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Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Приложение Wolters Kluwer предоставляет доступ к решениям для здравоохранения, юриспруденции и финансов, улучшая производительность и сотрудничество в этих областях.
Zeni
zeni.ai
Zeni - это платформа для бухгалтерии и финансов стартапов, предлагающая услуги учета, налогообложения и финансового планирования с помощью ИИ.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для управления финансами, которая оптимизирует бухгалтерский учет, налоговое планирование и выставление счетов для предприятий.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark – это онлайн-платформа для автоматизированного бухгалтерского учета с поддержкой специалиста, предлагающая услуги по налогам, выставлению счетов и управлению расходами.
Rehmann
rehmann.com
Приложение Rehmann предлагает инструменты для управления финансами, включая планирование, аудит и бухгалтерский учет, помогая пользователям оптимизировать финансовые операции.
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting – это приложение, которое ведет бухгалтерию для малого бизнеса, предоставляя ежемесячные финансовые отчеты и отчеты о расходах.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Приложение Ivory Consulting предлагает программное обеспечение для лизинга оборудования и кредитования, а также услуги по кастомизации и консультации в области финансов оборудования.
American Century Investments
americancentury.com
Приложение American Century Investments помогает управлять инвестициями, предлагая анализ стратегий и инструменты для оценки активов с учетом факторов устойчивости.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — это приложение для финансового планирования, позволяющее создавать прогнозы доходов, расходов и анализировать финансовые показатели бизнеса.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal помогает командам использовать данные для увеличения дохода, предоставляя целевые лиды и анализируя эффективность с помощью интерактивных панелей.
LBMC
lbmc.com
Приложение LBMC предлагает услуги бухгалтерии, финансов, человеческих ресурсов, технологий и безопасности для бизнеса и состоятельных клиентов.
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