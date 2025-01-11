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Поставщики финансового консалтинга - Самые популярные приложения - Пакистан
Финансовые консалтинговые фирмы предлагают предприятиям экспертные финансовые рекомендации для улучшения их финансовых стратегий, оптимизации процедур и, в конечном итоге, увеличения доходов. Вооруженные глубоким пониманием финансового ландшафта, эти консультанты тщательно изучают денежные аспекты бизнеса, предлагая ценную информацию, которая может ускользнуть от внутренних заинтересованных сторон. Предприятия часто привлекают финансовых консультантов в периоды вялого роста или когда они сталкиваются с неопределенностью. Обычно эти консультанты тесно сотрудничают с финансовым директором компании или соответствующим руководителем. Некоторые из них работают в рамках независимых фирм, другие связаны с бухгалтерскими фирмами или более крупными консалтинговыми организациями.
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Fincent
fincent.com
Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Bench Accounting
bench.co
Bench подготовит для вас книги по малому бизнесу. Мы свяжем вас с одним из наших штатных бухгалтеров. Затем они подготовят ваши финансовые отчеты за месяц и на конец года, так что вам не придется этого делать. Специальные бухгалтеры специально для вас: настоящие люди. Идеальные книги. Ваша бухгалтерия каждый месяц импортирует банковские выписки, классифицирует транзакции и готовит финансовые отчеты. Вопросы? Бухгалтеры работают самостоятельно и отвечают в течение одного рабочего дня. Данные, без которых вы не можете обойтись: ежемесячные финансовые отчеты и обзоры расходов позволяют вам контролировать свои деньги. Краткие визуальные отчеты помогут вам увидеть общую картину и дать полезную информацию, которая поможет вам развивать свой бизнес. Ты больше никогда не будешь в темноте. Больше часов в день: Меньше времени на бухгалтерию означает больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что вас действительно волнует, например, на том, чтобы помочь вашему бизнесу добиться успеха. Попробуйте нас бесплатно: подпишитесь на пробную версию и получите полный доступ к Bench. Сделаем за месяц вашу бухгалтерию и про
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.
Zeni
zeni.ai
Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финансовой информации в режиме реального времени через свою панель управления Zeni, а команда финансовых экспертов управляет всеми финансовыми функциями за фиксированную ежемесячную плату — ежедневная бухгалтерия, ежегодные налоги, выставление счетов. оплата и выставление счетов, финансовое планирование и анализ, управление заработной платой и многое другое. Zeni является финтех-компанией серии B и на сегодняшний день привлекла $47,5 млн от Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures и других компаний. инвесторы-ангелы.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходящего эксперта и решение для решения проблем и стимулирования роста. Наше элитное сообщество экспертов в области финансов и бухгалтерского учета предоставляет клиентам широкий спектр услуг: от бухгалтерского учета и бухгалтерского учета до узкоспециализированного корпоративного развития и стратегического консультирования. Используя силу людей и технологий, Paro дает предприятиям и специалистам возможность выполнять осмысленную работу и превосходить даже самые высокие цели.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма по оказанию финансовых услуг, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.
American Century Investments
americancentury.com
Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.
LBMC
lbmc.com
LBMC — это фирма, предоставляющая профессиональные услуги, которая предлагает бухгалтерские и финансы, человеческие ресурсы, технологии, риски и информационную безопасность, а также консультационные услуги по вопросам благосостояния как для предприятий, так и для частных лиц с высоким уровнем дохода. Их широкий спектр консультационных и бизнес-консалтинговых предложений был разработан с учетом потребностей разнообразной клиентской базы.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal помогает командам использовать данные для увеличения доходов. Во-первых, мы работаем с вашей командой, чтобы выделить ваш идеальный профиль клиента и составить список потенциальных клиентов с высокими намерениями. Затем мы регулярно обеспечиваем вашей команде целевых потенциальных покупателей. Наконец, мы измеряем вашу производительность с помощью интерактивных панелей мониторинга, чтобы определить, что работает, а что нет. Позвольте нашему опыту работы с данными вывести вашу стратегию на новый уровень.