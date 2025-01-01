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Поставщики услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в области финансов и бухгалтерского учета (F&A BPO) — это консалтинговые фирмы, специализирующиеся на оптимизации, стандартизации и автоматизации комплексных бизнес-операций. В сфере F&A BPO эти фирмы сосредоточены на совершенствовании финансового планирования, управлении рабочими процессами дебиторской и кредиторской задолженности, а также на проведении комплексных операций и анализа главной книги. Они обслуживают финансовые отделы организаций, стремящихся к оптимизации. Несмотря на наличие решений на основе искусственного интеллекта для аналогичных задач, этот сектор отдает приоритет консалтинговым фирмам, предлагающим комплексные услуги по трансформации бизнеса.
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Paro.ai
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Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предоставляет стартапам полный финансовый функционал, включая бухгалтерский учет и услуги по налоговым кредитам для исследований и разработок.
Manay CPA
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Приложение Manay CPA оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, предлагая управление документами и автоматизацию отчетности для клиентов.
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