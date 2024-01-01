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Поставщики услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в области финансов и бухгалтерского учета - Самые популярные приложения - Бермудские о-ва
Поставщики услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в области финансов и бухгалтерского учета (F&A BPO) — это консалтинговые фирмы, специализирующиеся на оптимизации, стандартизации и автоматизации комплексных бизнес-операций. В сфере F&A BPO эти фирмы сосредоточены на совершенствовании финансового планирования, управлении рабочими процессами дебиторской и кредиторской задолженности, а также на проведении комплексных операций и анализа главной книги. Они обслуживают финансовые отделы организаций, стремящихся к оптимизации. Несмотря на наличие решений на основе искусственного интеллекта для аналогичных задач, этот сектор отдает приоритет консалтинговым фирмам, предлагающим комплексные услуги по трансформации бизнеса.
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Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA, основанная в американском штате Джорджия и обслуживающая 50 штатов, является полностью авторизованной финансовой консультативной компанией, предоставляющей услуги во многих различных областях, таких как финансовый и стратегический консалтинг, юридические, таможенные и складские решения на...