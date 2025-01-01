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Службы облачного хранения
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Службы облачного хранения - Самые популярные приложения

Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive - это облачное хранилище файлов, позволяющее пользователям сохранять, синхронизировать и делиться файлами с любого устройства.

iCloud

iCloud

icloud.com

iCloud - это облачный сервис для хранения и синхронизации данных на устройствах Apple, включая фотографии, заметки и документы.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Terabox — облачное хранилище с 1 ТБ бесплатного пространства для резервного копирования и синхронизации файлов через устройства.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive позволяет безопасно хранить и управлять файлами в облаке, обеспечивая доступ к ним с устройств Apple и Windows.

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive - безопасное облачное хранилище для защиты и управления файлами с помощью шифрования и возможности делиться документами.

MEGA

MEGA

mega.io

MEGA - это облачное хранилище, обеспечивающее безопасное и зашифрованное хранение файлов с возможностью обмена и синхронизации данных.

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

TeleDrive - это приложение для бесплатного неограниченного облачного хранилища, использующее API Telegram для загрузки файлов без ограничений.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Yandex Disk — облачное хранилище файлов, позволяющее управлять, обмениваться и сохранять данные на различных устройствах.

Internxt

Internxt

internxt.com

Internxt — безопасное облачное хранилище с шифрованием и децентрализацией, позволяющее управлять файлами и обеспечивать конфиденциальность данных.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud Beta - облачная служба для хранения и синхронизации данных между устройствами, обеспечивающая доступ к файлам и фотографиям из любого места.

Sync

Sync

sync.com

Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Shadow Drive — облачное хранилище для ваших файлов с акцентом на конфиденциальность и безопасность. Разработано и размещено в Европе.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.

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Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - WebCatalog