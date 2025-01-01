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Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.
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Google Drive
google.com
Google Drive - это облачное хранилище файлов, позволяющее пользователям сохранять, синхронизировать и делиться файлами с любого устройства.
iCloud
icloud.com
iCloud - это облачный сервис для хранения и синхронизации данных на устройствах Apple, включая фотографии, заметки и документы.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.
TeraBox
terabox.com
Terabox — облачное хранилище с 1 ТБ бесплатного пространства для резервного копирования и синхронизации файлов через устройства.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive позволяет безопасно хранить и управлять файлами в облаке, обеспечивая доступ к ним с устройств Apple и Windows.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive - безопасное облачное хранилище для защиты и управления файлами с помощью шифрования и возможности делиться документами.
MEGA
mega.io
MEGA - это облачное хранилище, обеспечивающее безопасное и зашифрованное хранение файлов с возможностью обмена и синхронизации данных.
TeleDrive
teledriveapp.com
TeleDrive - это приложение для бесплатного неограниченного облачного хранилища, использующее API Telegram для загрузки файлов без ограничений.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk — облачное хранилище файлов, позволяющее управлять, обмениваться и сохранять данные на различных устройствах.
Internxt
internxt.com
Internxt — безопасное облачное хранилище с шифрованием и децентрализацией, позволяющее управлять файлами и обеспечивать конфиденциальность данных.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta - облачная служба для хранения и синхронизации данных между устройствами, обеспечивающая доступ к файлам и фотографиям из любого места.
Sync
sync.com
Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.
Shadow Drive
shadow.tech
Shadow Drive — облачное хранилище для ваших файлов с акцентом на конфиденциальность и безопасность. Разработано и размещено в Европе.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
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