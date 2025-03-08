Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.
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Google Drive
google.com
Google Drive - это облачное хранилище файлов, позволяющее пользователям сохранять, синхронизировать и делиться файлами с любого устройства.
iCloud
icloud.com
iCloud - это облачный сервис для хранения и синхронизации данных на устройствах Apple, включая фотографии, заметки и документы.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
TeraBox
terabox.com
Terabox — облачное хранилище с 1 ТБ бесплатного пространства для резервного копирования и синхронизации файлов через устройства.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk — облачное хранилище файлов, позволяющее управлять, обмениваться и сохранять данные на различных устройствах.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive - безопасное облачное хранилище для защиты и управления файлами с помощью шифрования и возможности делиться документами.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive позволяет безопасно хранить и управлять файлами в облаке, обеспечивая доступ к ним с устройств Apple и Windows.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.
Internxt
internxt.com
Остаться для конфиденциальности, переключиться на Interntxt. Службы облачного хранения с открытым исходным кодом защищают ваше право на конфиденциальность. Internxt Drive, фотографии, отправка и многое другое.
MEGA
mega.io
MEGA - это облачное хранилище, обеспечивающее безопасное и зашифрованное хранение файлов с возможностью обмена и синхронизации данных.
Sync
sync.com
Sync - это платформа для хранения файлов, обмена и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, безопасность и подключенную в облаке. С 2011 года Sync.com выполняет миссию, чтобы обеспечить безопасное пространство для сотрудничества мира. Сегодня более миллиона предприятий всех размеров используют отмеченные наградами облачные приложения Sync и новаторские функции защиты конфиденциальности для обмена большими идеями, хранить важную информацию и сотрудничать в проектах, изменяющих игру.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с вашим iPhone и другими устройствами, поэтому вы всегда будете в курсе последних событий.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.
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