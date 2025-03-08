Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Узбекистан

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.