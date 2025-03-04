Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Танзания

Google Drive

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Google Drive - это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Запущенный 24 апреля 2012 года, Google Drive позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. В дополнение к веб -сайту Google Drive предлагает приложения с автономными возможностями для компьютеров Windows и Macos, а также смартфонов и планшетов Android и iOS. Google Drive охватывает Google Docs, Google Sheets и Google Slides, которые являются частью офисного набора, который позволяет совместно редактировать документы, электронные таблицы, презентации, рисунки, формы и многое другое. Файлы, созданные и отредактированные через Office Suite, сохраняются в Google Drive. Google Drive предлагает пользователям 15 гигабайт бесплатного хранения через Google One. Google One также предлагает 100 гигабайт, 200 гигабайт, 2 терабайт, 10 терабайт, 20 терабайт и 30 терабайт, предлагаемых посредством дополнительных платных планов. Загруженные файлы могут составлять до 5 терабайт по размеру. Пользователи могут изменить настройки конфиденциальности для отдельных файлов и папок, включая обеспечение обмена с другими пользователями или публикация контента. На веб -сайте пользователи могут искать изображение, описывая его визуальные эффекты и использовать естественный язык для поиска определенных файлов, таких как «Найдите мою бюджетную таблицу с декабря прошлого года». Приложение веб -сайта и Android предлагает раздел резервного копирования, чтобы увидеть, какие устройства Android имеют резервные копии данных в службу, и полностью капитальное компьютерное приложение, выпущенное в июле 2017 года Функция быстрого доступа может интеллектуально предсказать необходимые файлы. Google Drive является ключевым компонентом G Suite, ежемесячной подписки Google для предприятий и организаций. В рамках Select G Suite Plans Drive предлагает неограниченное количество хранения, расширенную отчетность по аудиту файлов, расширенное управление администрированием и более широкие инструменты для совместной работы для команд. После запуска сервиса политика конфиденциальности Google Drive подверглась жесткой критике со стороны некоторых членов СМИ. Google имеет один набор условий обслуживания и соглашений о политике конфиденциальности, которые охватывают все его услуги, что означает, что язык в соглашениях предоставляет компании широкие права на воспроизведение, использование и создание деривативных работ из контента, хранящегося на Google Drive. Хотя политики также подтверждают, что пользователи сохраняют права интеллектуальной собственности, защитники конфиденциальности выразили обеспокоенность тем, что лицензии предоставляют Google право использовать информацию и данные для настройки рекламы и других услуг, предоставляющих Google. Напротив, другие члены СМИ отметили, что соглашения были не хуже, чем соглашения конкурирующих облачных служб хранения, но в том, что конкуренция использует «более хитрый язык» в соглашениях, а также заявил, что Google нуждаются в правах, чтобы «двигаться Файлы на его серверах, кэшируйте свои данные или делайте миниатюры изображений ». По состоянию на март 2017 года Google Drive получил 800 миллионов активных пользователей, и по состоянию на сентябрь 2015 года у него было более миллиона организационных платежных пользователей. По состоянию на май 2017 года в Сервисе хранилось более двух триллиона файлов.